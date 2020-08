La Juventus festeggia il 9° Scudetto di fila: Ronaldo tra i più contenti

Premiazione atipica per la Juventus, senza tifo e in uno stadio totalmente deserto. I giocatori comunque fanno festa, Ronaldo molto sorridente.

La premiazione della non sarà sicuramente ricordata come tra le più festose e felici degli ultimi anni. Di certo è la più atipica per i bianconeri pensando ai nove Scudetti di fila. Ma questa è la situazione e non cambia la sostanza.

All'Allianz Stadium oggi la Juventus ha festeggiato in uno stadio vuoto, con le urla dei giocatori che rimbombavano ovunque. Tutti i giocatori della Juventus hanno ricevuto la classica medaglia, e proprio in questo momento, Cristiano Ronaldo ha dimostrato di essere uno dei più contenti e su di giri.

Molto in evidenza anche Gonzalo Higuain, che al momento della medaglia si è esibito in un balletto particolare di fronte a tutti gli altri calciatori della Juventus.

Giorgio Chiellini ha poi alzato la coppa dello Scudetto al cielo, visto che è lui il Capitano della squadra, nonché unico ad aver partecipato a tutti i nove Scudetti consecutivi. Bonucci e Buffon, presenti stasera, si sono infatti fermati a otto.

In conclusione, classico giro di foto per i giocatori con il trofeo in mano ed una immagine che non si vede di certo spesso: Maurizo Sarri in giacca e cravatta. Ma l'evento è sicuramente speciale.