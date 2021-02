La Juventus festeggia e Icardi apprezza: mette il like su Instagram

Mauro Icardi ha messo più volte il like ai festeggiamenti dei giocatori della Juventus dopo il pari con l'Inter. Come lui anche Medel e João Mario.

Che Mauro Icardi e l'Inter non si siano lasciati nel migliore dei modi, è noto e addirittura arcinoto. Così come è noto che giocatore e club, da un anno e mezzo, non possono vedersi nemmeno col binocolo. Un livore alimentato da qualche piccolo incendio social, rigorosamente con il centravanti nel ruolo di piromane.

L'ultimo esempio? Recente, recentissimo. Roba di poche ore fa. La Juventus pareggia per 0-0 contro l'Inter e, grazie al 2-1 dell'andata, approda alla finale di Coppa Italia. Festeggiamenti nello spogliatoio, immagini di gioia pura che compaiono sugli account social bianconeri. E pure su quelli di Cristiano Ronaldo e degli altri componenti della rosa di Pirlo. E Icardi che fa? Mette il like. Più volte.

"Vaaammooosss Juve! Questo è lo spirito! FINALE", scrive ad esempio Ronaldo nel suo ultimo post, pubblicato dopo la fine della partita. C'è l'immagine del gruppone della Juventus che festeggia la qualificazione. E tra i "mi piace", appunto, ecco spuntare anche quello di Icardi.

Maurito non è l'unico ad aver mostrato il proprio apprezzamento nei confronti di Ronaldo e compagnia, di conseguenza, del passaggio del turno della Juventus. Con lui anche Gary Medel e João Mario, altri ex dell'Inter. Altri due che, dopo il 90' del match dell'Allianz Stadium, si sono fatti scappare un like.

Nel caso di Icardi, il dito è scappato più volte: anche ai post di Alvaro Morata e di Leonardo Bonucci, per dire. Una scena di giubilo, un "mi piace" dell'argentino. Un altro tocco di amarezza nella serata in cui l'Inter ha visto sfuggire di mano la qualificazione alla finale di Coppa Italia.