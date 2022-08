La Juventus fa sul serio per Kostic: pronta l'offerta all'Eintracht Francoforte

L'obiettivo della Juve è Filip Kostic, molto apprezzato da Allegri. L'Eintracht ha appena rispedito al mittente una proposta del West Ham.

L'obiettivo della Juventus ha la falcata decisa e un piede sinistro di alto livello. Filip Kostic è un obiettivo vero, verissimo. E per l'immediato, diversamente da quel Fabian Ruiz che la Signora pensa seriamente di portare a Torino tra un anno, a parametro zero.

Di Kostic accostato alla Juve si parla da parecchio tempo. Settimane, addirittura mesi. Ora, però, alla Continassa hanno deciso di fare sul serio: offerta pronta per il ventinovenne esterno mancino dell'Eintracht, nazionale serbo, reduce dalla conquista dell'Europa League con la casacca dei tedeschi.

Kostic, del resto, ha un estimatore di lusso a Torino: Max Allegri. Il quale ha avallato in tutto e per tutto la decisione della dirigenza di provare ad affondare il colpo. Il tecnico livornese vede in lui un profilo duttile, capace di giostrare sia da esterno d'attacco che - in caso di necessità - anche da mezzala. Ruolo, quest'ultimo, più scoperto di prima dopo l'infortunio che ha fermato Paul Pogba.

Certo, bisognerà venire incontro alle richieste dell'Eintracht. Una missione non semplicissima: i tedeschi hanno appena rifiutato una proposta del West Ham, arrivato a offrire 14 milioni di euro più 5 di bonus. Inutilmente.

A incoraggiare le pretendenti, Juve compresa, è la situazione contrattuale di Kostic: il suo vincolo con l'Eintracht andrà a scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno del 2023. Le possibilità di perdere a zero euro un simile patrimonio, in sostanza, aumenterebbero vertiginosamente in caso di mancata cessione nell'attuale finestra di mercato.

Ecco perché la Juventus ha scelto seriamente di provarci. Sperando, a differenza del West Ham, di trovare terreno fertile a Francoforte. E sognando in maniera concreta di aggiungere un altro tassello a un mosaico sempre più in via di definizione.