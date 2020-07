La Juventus fa gli auguri a Conte: "Buon compleanno"

La Juventus fa gli auguri ad Antonio Conte per i suoi 51 anni, nonostante sieda adesso sulla panchina dell'Inter. Il tifo si divide sui social.

Oggi Antonio Conte compie 51 anni e da ormai un anno siede sulla panchina dell'. Una cosa impensabile soltanto fino a poco prima della firma, e proprio per questo è una cosa che ancora lascia non indifferenti i tifosi della .

Nonostante il tifo juventino da un anno sia spaccato sull'affetto che prova per Antonio Conte, la Juventus oggi ha voluto seppellire l'ascia di guerra, facendo pubblicamente gli auguri ad Antonio Conte.

I commenti in risposta a questo post sono totalmente divisi a metà, come era prevedibile: ci sono una parte di bianconeri che non hanno dimenticato Antonio Conte per tutto quello che ha fatto alla Juventus; un'altra parte che di fatto critica il club per aver fatto gli aguri a colui che adesso allena l'Inter e viene visto come "traditore".