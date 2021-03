La Juventus esulta: Dybala e Ramsey di nuovo in gruppo

Sia l'argentino che il gallese hanno recuperato dai rispettivi infortuni: a disposizione per il Derby contro il Torino e il recupero contro il Napoli.

Buone notizie per la Juventus e per Andrea Pirlo in vista della ripresa del campionato. Sia Paulo Dybala che Aaron Ramsey sono infatti tornati ad allenarsi con i compagni di squadra.

A confermarlo è stato lo stesso club bianconero attraverso il consueto report sulla seduta di allenamento di giornata, pubblicato sul proprio sito ufficiale.

“È ufficialmente iniziata la settimana che porterà la Juventus, sabato pomeriggio alle ore 18.00, a giocarsi il Derby della Mole contro la formazione granata allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

Gruppo non ancora al completo per Mister Pirlo che è in attesa di avere a disposizione tutti i giocatori convocati in Nazionale (alcuni saranno impegnati questa sera, gli ultimi nella giornata di domani).

Seduta di allenamento odierna che, come già successo durante la scorsa settimana, ha visto come protagonisti i calciatori bianconeri non impegnati con le rispettive Selezioni. Il menù di questa sessione pomeridiana ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche.

Dybala e Ramsey hanno svolto intera seduta in gruppo.

Domani la squadra si troverà al Training Center in mattinata, per una nuova giornata di lavoro”.

Paulo Dybala non scende in campo dallo scorso 10 gennaio, da quando cioè è stato fermato da un problema ad un ginocchio che ha chiesto una fase di recupero più lunga di quanto da molti inizialmente previsto.

L’ultima partia giocata invece da Ramsey risale invece allo scorso 9 marzo e quindi a quel Juventus-Porto che ha decretato l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. A bloccarlo nelle ultime settimane è stata una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Tanto l’attaccante argentino, quanto il centrocampista gallese, possono quindi mettere nel loro mirino il Derby della Mole.