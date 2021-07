La Juventus di scena al Trofeo Gamper: l'8 agosto la sfida con il Barcellona

Doppio appuntamento al Camp Nou per il Trofeo Gamper: Juve contro Barcellona. A precedere il match, la sfida tra Juve Women e Barcellona Femeni.

Appuntamento all'8 agosto, o meglio, doppio appuntamento. Al Camp Nou si disputa il Trofeo Gamper, rassegna organizzata e ospitata dal Barcellona dal 1966 e che quest'anno vedrà la Juventus come avversaria dei blaugrana.

Dopo l'ufficializzazione del Trofeo Berlusconi, l'estate dei bianconeri si arricchisce di un'altra amichevole di assoluto prestigio contro la formazione allenata da Ronald Koeman. Per Massimiliano Allegri sarà la prima occasione per testare il gruppo contro un avversario di caratura internazionale, nonché rivale della Juve nella fase a gironi della scorsa edizione della Champions League.

Per l'edizione numero 56 del Trofeo Gamper, ci sarà però un'importante novità a precedere il confronto tra bianconeri e blaugrana, che si sfideranno sul prato del Camp Nou alle ore 21.30. Poche ore prima, precisamente alle 18.00, ci sarà il faccia a faccia tra la Juventus Women, campionesse d'Italia in carica, e il Barcellona Femeni, a loro volta campionesse di Spagna e soprattutto d'Europa dopo il recente trionfo in Women's Champions League.

Le due formazioni si sono già sfidate per due volte nell'edizione 2019-20 della Coppa dei Campioni e in entrambi i casi è stato il Barcellona ad uscirne vittorioso.

Al termine sarà il turno di Cristiano Ronaldo e compagni, chiamati a replicare il successo ottenuto nell'edizione del 2005 ai calci di rigore con Fabio Capello in panchina. Quella volta, in campo, c'era anche un giovanissimo Leo Messi agli esordi con la casacca catalana.