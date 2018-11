La Juventus chiama, il ct futsal risponde: "Contro di noi perderesti"

Prima la foto sui social della Juventus, con una ipotetica squadra di calcio a 5. Poi, la risposta dello special One Colini: "5-2 per noi".

"Non male come squadra di calcio a 5". Questa la divertente provocazione social lanciata dalla Juventus, che sul proprio profilo Twitter ha proposto tali parole come didascalia di una foto di 5 giocatori bianconeri. E che giocatori: il quintetto è formato da Dybala, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Una squadra di futsal potenzialmente imbattibile. O forse no.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ha i suoi dubbi Fulvio Colini, soprannominato lo Special One del calcio a 5 italico, e unico mister del Bel Paeese capace di vincere la Uefa Futsal Cup (l'equivalente della Champions League).

L'articolo prosegue qui sotto

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Colini propone un proprio quintetto ideale. "In porta metterei Perin, nel calcio italiano è il migliore per impostare e nelle uscite basse. Come centrale sceglierei Nainggolan: forte fisicamente e capace di calciare dalla distanza. Laterali, Gomez e Insigne, abilissimi nello stretto e imprevedibili".

Colini dimostra un occhio molto tecnico, e anche attento sul calcio a 11. Manca però la punta. "Non posso prendermi Ronaldo, visto che è già nella squadra che ha scelto la Juventus. Poco male, il mio nome è quello di Zaza. Ha i movimenti del pivot, gli ho visto fare molti stop di suola, una prassi nel futsal".

In panchina, un allenatore di Serie A con una grande passione per il calcio a 5. "Di Francesco sarebbe l'ideale, quando ho allenato in Abruzzo (Montesilvano e Pescara), era spesso in tribuna".



E se dovesse immaginare una sfida tra i propri fabulous 5 e i 5 juventini nella foto, Colini non ha molti dubbi. "Vincerebbe il mio quintetto. Azzardo un 5-2". Arriverà la risposta di Madama?