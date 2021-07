La Juventus cede Frabotta: l'esterno passa al Verona con la formula del prestito

L'esterno di proprietà dei bianconeri giocherà con la maglia del Verona nella prossima stagione. Il classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo.

Gianluca Frabotta lascia la Juventus. La società bianconera ha perfezionato la cessione del laterale italiano che si trasferisce al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Sfumata la pista Atalanta che ha ripiegato su Pezzella, l'esterno romano, protagonista nella passata stagione del suo primo anno full-time da giocatore della prima squadra agli ordini di Andrea Pirlo, proseguirà il proprio percorso di crescita disputando il prossimo campionato con la formazione scaligera.

Il classe 1999, all'ombra della Mole, ha collezionato 18 gettoni di presenza di cui 16 in Serie A. Sempre l'anno scorso è arrivato il debutto in Champions League nella sfida contro il Ferencvaros e, sorpattutto, il primo goal in bianconero realizzato in Coppa Italia contro la Spal.

Il calciatore, che nel frattempo è entrato nel giro anche della Nazionale Under 21, giocherà per il secondo anno consecutivo in massima Serie. Non nel Genoa, che sembrava essersi avvicinato prepotentemente nelle ultime ore, bensì nel Verona, formazione destinata a garantirgli un minutaggio decisamente superiore.

Niente male per un ragazzo che un anno fa militava sui campi della Serie C.