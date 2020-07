La Juventus ai tifosi: "Festeggiate a casa, rispettiamo le disposizioni anti-covid"

Nono Scudetto di fila per la Juventus, la società ha chiesto ai tifosi di evitare assembramenti nelle piazze: "Distanti, ma uniti".

La Juventus è Campione d' . Con due turni di anticipo, i bianconeri festeggiano in uno Stadium deserto il nono scudetto consecutivo. Esultanza moderata, senza fans, vista l'emergenza coronavirus, ridottasi sensibilmente in Italia, ma comunque non ancora finita. Per questo, Madama ha chiesto ai suoi tifosi cautela.

Bianconeri, ci siamo quasi! Siete pronti a festeggiare? 😃 Però fatelo... a casa! 🏡

Rispettiamo le disposizioni per evitare la diffusione del #Covid19: non creiamo assembramenti nelle piazze, celebriamo lo Scudetto #DistantiMaUniti! 💪 Contiamo su di voi! 🇮🇹 — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 26, 2020

Poco prima del triplice fischio, infatti, la ha usato i propri social per mandare un messaggio ai propri fans: a causa del covid-19 niente assembramenti per festeggiare il nono Scudetto consecutivo:

"Siete pronti a festeggiare? Però fatelo a casa. Rispettiamo le disposizioni per evitare la diffusione del Covid 19: non creiamo assembramenti nelle piazze, celebriamo lo Scudetto distanti ma uniti, crediamo su di voi".

Il desiderio di far festa ancora una volta per i tifosi della Juventus è stato ovviamente enorme: impossibile controllare i fans in ogni parte d'Italia e in quel di , considerato come si tratti della squadra con la tifoseria più grande del paese.

Sui social si è molto discusso riguardo il messaggio della Juventus, con il popolo bianconero, e non solo, diviso sul desiderio della società. Sicuramente grande festa per i giocatori di Sarri nello spogliatoio, desiderosi di portare la propria felicità anche a chi non potrà celebrare in grande stile il nono Scudetti dei propri beniamini.