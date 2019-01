La Juventus accoglie Filippo Fusco: sarà il 2nd Teams Area Manager

Filippo Fusco, ex ds del Verona, entra a far parte della Juventus: si occuperà della gestione di Under 23, Under 19 e dei giocatori in prestito.

Mentre si prepara a tornare in campo dopo la sosta degli scorsi giorni, la Juventus accoglie un volto nuovo. Non dentro, ma fuori dal rettangolo verde. È infatti ufficiale l'approdo in bianconero di un nuovo dirigente: Filippo Fusco.

L'ex dirigente del Verona "assumerà la carica di 2nd Teams Area Manager, a riporto diretto di Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas". In sostanza si occuperà anche della seconda squadra della Juventus, che milita nel girone A della Serie C, come comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.

"Fusco assume la gestione delle formazioni Under 23 e Under 19 e dei giocatori in prestito, e insieme a Stefano Braghin, Head of Women, e a Massimiliano Scaglia, Academy Manager, responsabili rispettivamente del Settore Femminile e delle Academy, completa così il gruppo dirigenziale, deputato al coordinamento delle squadre Juventus".

49 anni, origini napoletane, Fusco è reduce da un'esperienza dolce-amara con il Verona, nel quale ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo: nel 2016/17 ha conquistato la promozione in Serie A, mentre nella stagione successiva è retrocesso in B, dimettendosi prima della fine del campionato.