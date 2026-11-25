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Dopo l'exploit della scorsa annata, l'avvio di stagione 2026/27 mostra un calo in zona gol e assist per il centrocampista statunitense: ora la dirigenza bianconera inizia a valutare alternative tattiche e di mercato.

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Anche nella stagione 2026/27, Weston McKennie si conferma uno dei pilastri dello scacchiere di Luciano Spalletti. Per il tecnico toscano lo statunitense è una garanzia assoluta e uno dei giocatori di movimento più impiegati della rosa.

Se la centralità nel progetto resta intatta, a saltare all'occhio in questo avvio è però il calo in zona gol rispetto allo scorso anno.

Contro il Venezia la prova è stata incoraggiante, con dei chiari segnali di miglioramento rispetto ai mesi di ottobre e novembre.

UNA STAGIONE 2025/26 DA RECORD

Riavvolgendo il nastro al 2025/26, l'americano ha vissuto una stagione memorabile, chiusa con 9 reti (5 in Serie A e 4 pesantissime in Champions League) e 6 assist in quasi quattromila minuti giocati.

Numeri da top player che gli sono valsi il prolungamento del contratto fino al 2030. È evidente che, pur essendo ancora al primo terzo di stagione, l'unica marcatura messa a referto fin qui rappresenti un bottino ben diverso rispetto ai ritmi realizzativi dell'ultima annata.

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Guardando oltre il tabellino dei marcatori, non si tratta affatto di un calo atletico, bensì di una mutata collocazione in campo.

Sfruttando la sua straordinaria duttilità — per la quale Spalletti ha coniato la definizione di "Weston Zone" — l'allenatore lo ha spesso impiegato sulla corsia di destra o in compiti di pura copertura. Una scelta che ne limita gli inserimenti offensivi, ma che esalta il suo lavoro oscuro.

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Infatti McKennie viaggia attorno all'80% di precisione nei passaggi in campionato, garantendo un volume costante di contrasti e palloni recuperati.

ESISTE UN PIANO B SUL MERCATO?

Al momento l'ipotesi di una cessione è lontana: sia il giocatore che Spalletti hanno spento sul nascere le voci legate al Manchester United dell'ex CT Mauricio Pochettino, derubricando il tutto a un semplice fraintendimento.

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Tuttavia, nel calciomercato mai dire mai: qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile a gennaio, la dirigenza bianconera non si farebbe trovare impreparata, tenendo caldi sul taccuino profili come Højbjerg, Kovačić e Veiga.