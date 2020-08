La Juve si aggrappa a Cristiano Ronaldo: per una grande notte europea

I bianconeri sono chiamati a ribaltare la sconfitta di misura rimediata a Lione: affidandosi soprattutto a mister Champions League.

Cristiano Ronaldo non cambia modus operandi: giganteggia. Sempre e sistematicamente. Basti pensare alle parole di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra e , con un goal di rara bellezza segnato in allenamento che ha catturato - eccome - l'attenzione del tecnico juventino.

Impossibile non fidarsi, considerando usi e costumi lusitani, ma soprattutto pensando al fatto che questa sera la Vecchia Signora sia impegnata in . Competizione, questa, vinta per ben cinque volte dal 7 bianconero. Insomma, una grande notte europea da vivere affidandosi a uno che sa come divertirsi e, al tempo stesso, divertire.

D'altro canto, seppur solamente al secondo anno all'ombra della Mole, nell'Europa che conta il portoghese ha emozionato il popolo bianconero. Come? Rifilando 3 reti all' , in occasione di una delle delle rimonte più epiche della storia zebrata.

Il tutto, successivamente, trovando la via della gioia personale - sia all'andata sia al ritorno - contro l' . Acqua passata, Champions League passata. Ora conta esclusivamente l'attualità, la stessa che vede nella formazione transalpina un avversario particolarmente ostico: per solidità difensiva, idee di calcio e mente sgombra.

Garantisce Rudi Garcia, pronto a vivere un'altra serata da protagonista. Strappando, magari, un sorriso dal volto dei suoi ex tifosi giallorossi. Pensieri lontani, e non primari, con alle porte un match che tuttavia la non può fallire. Perché, in caso di ko, il fallimento sarebbe dei più consistenti.

Madama, quindi, dovrà essere all'altezza della sua stella più luminosa. Che, comunque, ha già acceso i motori: nuovo look. Sfoggiato, a suon di cuoricini, su suoi canali ufficiali.

"Cristiano si sta allenando nella maniera giusta, mi sembra che mentalmente sta approcciando in modo giusto. Anche lui ha fatto tantissime partite in poco tempo, ha fatto un paio di giorni di riposo. Ha fatto allenamenti di ottima intensità e vigore".

CR7 è pronto. Ora tocca ai compagni di squadra. E non è poco, specialmente considerando come la Juve sia sempre sotto esame. Pure quando vince lo scudetto, il nono di fila, roba tanto leggendaria quanto irripetibile.

C'è, poi, il religioso supporto dei compagni. Con Wojciech Szczesny a caricare l'alieno portoghese, uno che vive di adrenalina: