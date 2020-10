La Juve senza Cristiano Ronaldo: pochi flop in partite decisive

I bianconeri negli ultimi due anni senza il proprio fenomeno se la sono cavata egregiamente: pochi i passi falsi in partite che contavano.

14 assenze, più una. Che non è stata proprio un’assenza, ma un’espulsione, la prima e unica di CR7 con la maglia della . All’esordio in Champions, a , i bianconeri persero il proprio fenomeno, ma riuscirono comunque a vincere la partita. Copione che Andrea Pirlo spera di rivedere nelle prossime gare, nelle quali non potrà contare sul lusitano a causa della sua positività al Covid-19.

Cristiano Ronaldo salterà sicuramente la trasferta con il e la sfida con la Dynamo Kiev. In dubbio anche le due gare successive, compresa la supersfida al . Senza di lui, comunque, la Juventus se l’è cavata: raramente in partite importanti, che contavano, con CR7 a riposo i bianconeri hanno fatto flop.

Oltre all’esempio di Valencia di cui sopra, c’è un’altra occasione in in cui i bianconeri hanno fatto a meno di Ronaldo: la partita successiva contro lo , saltata per squalifica. Risultato: tripletta di Dybala e 3-0 in carrozza.

Altre squadre

Per il resto, nella stagione 2018/19, Allegri ha rinunciato pochissimo al lusitano: a Santo Stefano, contro l’, lo ha fatto partire dalla panchina e ha avuto bisogno del suo ingresso in campo per arrivare a strappare un pareggio.

Ronaldo ha poi saltato diverse partite tra marzo e aprile, un po’ per scelta, un po’ per infortunio. La ne ha perse due: a Marassi con il per 2-0, la prima gara dopo la rimonta sull’Atlético con numerose assenze e pochissime energie mentali; il 2-1 di Ferrara subito dalla , in una partita che cadeva tra l’andata e il ritorno con l’ e affrontata con tantissimi primavera in campo. Gare che fanno testo solo relativamente, così come la sconfitta con la all’ultima giornata. Con i bianconeri al completo si contano invece quattro vittorie contro , , e .

Con Sarri i riposi sono stati meno concentrati e più diffusi. Ronaldo ha saltato la partita casalinga contro l’Udinese in Coppa , vinta con quattro goal, le due partite con il , entrambe vinte, la trasferta di Bergamo, vinta grazie a Higuain, e quella di . Al Via del Mare la Juve si era inceppata e aveva finito per pareggiare 1-1, l’unico passo falso, se si esclude anche in questo caso l’ultima giornata e l’1-3 subito in casa dalla a giochi già fatti.

In tredici partite senza Ronaldo a disposizione, panchine ed espulsioni escluse, la Juve ha vinto otto volte, pareggiato una volta e perso in quattro casi, tutti con diverse attenuanti. Quelle che non ci saranno contro il Crotone e la Dynamo Kiev: quando conta, la Juve è stata Juve anche senza CR7.