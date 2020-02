La Juve recupera Bernardeschi e Khedira: entrambi sono tornati in gruppo

L'allenamento di oggi porta buone notizie per Maurizio Sarri: Federico Bernardeschi e Sami Khedira sono tornati in gruppo.

Buone notizie per Maurizio Sarri. La recupera Federico Bernardeschi e Sami Khedira, quest'ultimo ai box per oltre due mesi dopo un'operazione di pulizia per via artroscopica al ginocchio sinistro.

Un quadro confortante per l'allenatore bianconero che, a partire dall'impegno esterno con la , potrà contare su due interpreti in più. Il tutto, ovviamente, mettendo nel mirino la , con la trasferta di ormai alle porte.

Da valutare, sempre in chiave trasferta ferrarese, l'impiego di Miralem Pjanic: oggi alle prese alla Continassa con una seduta fisioterapica. La sensazione è che, in vista dell'Europa che conta, il bosniaco non dovrebbe mettere a rischio l'adduttore destro che, comunque, negli esami di ieri ha evidenziato solamente un lieve affaticamento.

Vietato sottovalutare la sfida contro gli uomini guidati da Gigi Di Biagio. A tal proposito, oggi, la s'è concentrata su un allenamento suddiviso in tre parti: focus sulla parte atletica, lavoro di possesso palla e partitella.

Dopo Giorgio Chiellini, dunque, la Signora ritrova con il rientro di Khedira un assoluto punto di riferimento. Occhi puntati, ora, sul recupero di Douglas Costa: ko per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Che possa farcela per l'impegno transalpino?