La Juve prende Martinez Crous dall'Espanyol: il difensore spagnolo giocherà nell'Under 19

E' fatta per l'arrivo del difensore classe 2006 dell'Espanyol: verrà aggregato alla formazione Primavera, quest'anno guidata da Montero.

Innesto per la Juventus che piazza un colpo all'insegna della linea verde: i bianconeri hanno definito la trattativa che porterà a Torino Bruno Martinez Crous.

Classe 2006, il difensore centrale spagnolo arriva dall'Espanyol e, una volta approdato in quel di Torino, verrà aggregato alla formazione dell'Under 19.

Juventus che lavora non solo in ottica presente ma anche in chiave futura andando ad aggiungere un tassello nel comparto difensivo della propria formazione Primavera.

Il giovanissimo centrale iberico nel giro di pochi giorni conoscerà il nome del suo nuovo allenatore, visto che la conferma di Paolo Montero al timone della squadra eliminata quest'anno al primo turno playoff non pare affatto scontata.