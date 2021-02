La Juve perde terreno, Pirlo non molla: "Per lo Scudetto ce la possiamo fare"

La Juventus allunga le distanza in classifica da Inter e Milan, ma Pirlo sprona i suoi: "Ai giocatori dico che noi ce la possiamo fare".

Un passo falso, il pareggio contro il Verona, che complica di molto la rincorsa della Juventus ai primi due posti della classifica. Sia in termini numerici, sia in termini di motivazioni e occasioni perse, visto che poteva mettere pressione con una vittoria quantomeno al Milan, atteso da un complicato match in casa della Roma.

Ed invece il pareggio contro il Verona, dopo già alcuni passi falsi recenti come la sconfitta in casa del Porto, non fa altro che evidenziare i problemi cronici della Juventus nell'arco di questa stagione: poca continuità, poca cattiveria e poche soluzioni offensive.

Quello contro il Verona è il settimo pareggio in questa stagione di Serie A: ovviamente troppi per una squadra abituata a dettare legge senza appello. In conferenza stampa, Andrea Pirlo ha parlato in questi termini della lotta al titolo:

"Ai giocatori dico che noi ce la possiamo fare, dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo che non possiamo più sbagliare, dobbiamo arrivare al rush finale per giocare gli scontri diretti".

Ma i numeri raccontano, dopo 23 giornate di Serie A, della peggiore Juventus dalla stagione 2011/2012. Andrea Pirlo non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio con i giocatori a sua disposizione.

Complice anche qualche infortunio di troppo nelle zone importanti del campo, come ad esempio le assenze di Morata e Dybala in attacco, o la mancanza di Arthur a centrocampo, con nessuno in grado di sostituire per qualità tecniche l'ex giocatore del Barcellona.

La difesa, a cavallo della doppia sfida di Coppa Italia contro l'Inter, sembrava essere nuovamente quella vista con Allegri e Conte, ma gli stop di Bonucci e Chiellini hanno scoperto nuovamente alcuni problemi di tenuta, soprattutto nel comandare le partite dopo essere passata in vantaggio.

Per non parlare della dipendenza da Cristiano Ronaldo, palese come in nessuno degli altri anni. O segna il portoghese o non lo fa nessuno. Per fortuna della Juventus, Cristiano ci pensa con una certa frequenza: 26 goal in 29 partite quest’anno. In generale per lui sono 47 le reti segnate nelle ultime 47 partite di Serie A.

Ma Andrea Pirlo ha bisogno di trovare al più presto nuove soluzioni, un modo di giocare chiaro e univoco per questa Juventus e soprattutto tutti i giocatori attualmente infortunati, a partire da Paulo Dybala che sta mancando come il pane al fianco di Cristiano Ronaldo.

Intanto la classifica parla di sette punti di svantaggio sull'Inter, che oggi affronterà il Genoa e potrebbe allungare a +10. La Juventus deve sempre recuperare però la partita con il Napoli, che rappresenta però un impegno molto complicato, per altro in un calendario totalmente intasato, dove la Vecchia Signora gioca ogni tre giorni, al contrario ad esempio dei nerazzurri.