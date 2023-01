La Juve nomina il nuovo Chief Football Officier: sarà Francesco Calvo

Il club bianconero ha affidato il ruolo di Chief Football Officer a Francesco Calvo: nuovo ruolo per l'ormai ex Chief of Staff della società torinese.

La Juventus ha ufficialmente un nuovo Chief Football Officer. Attraverso una nota apparsa sui canali ufficiali, il club bianconero ha annunciato di aver affidato il ruolo a Francesco Calvo. "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino". Calvo guiderà, dunque, l'area sportiva, come sottolinea proprio il comunicato della società torinese: "Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti". Il nuovo Chief Football Officer ricopriva il ruolo di Chief of Staff della Juventus al momento non detiene quote azionare del club bianconero. "Sulla base delle informazioni disponibili, Francesco Calvo non risulta essere titolare di azioni Juventus alla data odierna".