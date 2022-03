La Juve e la strategia comunicativa, il CMO Armstrong: "Twitch, Vlahovic e Tik Tok"

Da una parte il campo, dall'altra i social network. La crescita della Juventus e del suo brand non passa solo dal rettangolo verde di gioco e il club bianconero ne è consapevole. Per questo da tempo la società sta lavorando a una strategia comunicativa in grado di poter attirare il maggior numero di utenti e avvicinarli al mondo Juve attraverso diversi canali e contenuti.

Un piano studiato per poter coinvolgere il maggior numero di persone e avvicinarli al mondo della 'Vecchia Signora' non solo in base ai risultati ottenuti in campo.

Mike Armstrong, Chief Marketing Officer della Juventus, ha rilasciato un'intervista esclusiva a FootballCo Business Podcast in cui ha spiegato l'approccio del club bianconero ai canali social in grande crescita come Twitch e Tik Tok, ma anche la realizzazione di contenuti nel giro di poche ore per presentare l'arrivo di un nuovo calciatore, come accaduto nel caso di Dusan Vlahovic, arrivato a Torino a un passo dal gong della finestra invernale del calciomercato.

"Non ho una lunga esprienza alla Juventus ma credo che questo sia la normalità per noi. Non è stato semplice per me e il mio team. In questo lavoro devi avere sempre sempre un piano A, un piano B e un piano C. Penso che abbiamo lavorato molto bene. Per sviluppare una strategia con lo stesso contenuto su diversi canali social è importante avere specialisti per i diversi canali social e non una persona che lavori su tre o quattro canali in 24 ore. Abbiamo la fortuna di avere persone qualificate che si concentrano sui vari canali come Instagram, Tik Tok, Twitch... Così è tutto più semplice. Sappiamo di dover sviluppare una strategia con cui attiriamo l'attenzione attraverso il brand Juventus, avvicinando il pubblico italiano, europeo e internazionale l'interesse, nel modo in cui noi vogliamo raccontarla e la gente vuole ascoltarla".

Tra i canali in ascesa c'è Twitch, con un numero sempre maggiore di utenti:

"La mia esperienza pluriennale nell'ambito di Twitch mi ha fatto capire che ha un'audience specifica, il pubblico è diverso dalla altre piattaforme. È importante avere un dialogo con il proprio pubblico. È come sedersi intorno a un tavolo reale o virtuale e chiacchierare e scambiarsi pareri con il proprio pubblico. Non è un caso che gli influencer usano sempre di più twitch. È importante dialogare, fare domande e ricevere feedback, ma anche dare una certa continuità, come per esempio gli appuntamenti fissi".

On the latest Footballco Business Podcast, we're talking TikTok, Twitch and Dusan Vlahovic with Juventus' CMO @MikeArmstrong. Listen now: https://t.co/TrDMiXd3GW



Or watch: https://t.co/zDncIOjbcq

In association with @Soccerex pic.twitter.com/xYIKXkdWbX — Footballco (@Footballco) March 3, 2022

Arrivato un anno e mezzo fa, Armstrong ha portato la sua esperienza al servizio del club per continuare il processo di crescita:

"Stiamo sperimentando molto e rilevando dati. Stiamo cercando di capire se alcuni format performano meglio su Twitch o su Youtube. A fine stagione faremo le nostre valutazioni. Abbiamo quattro format diversi, due in italiano e due in inglese, quelli in italiano per il pubblico locale mentre gli altri per gli stranieri. Il lunedì per esempio c'è un replay di quello che è successo nel fine settimana, i tifosi hanno la possibilità di esprimere il loro pensiero. Parliamo di prima squadra, delle giovanili e della formazione femminile. C'è anche un format molto apprezzato sulle partite storiche. In altri parliamo di tattica o di calciomercato. In quelli in inglese diamo la possibilità a Juventus Club in giro per il mondo di farsi conoscere. Posso dire che l'80% delle persone che guardano il canale twitch della Juve arrivato da fuori Italia. Siamo arrivati a cinque milioni di visualizzazioni".

L'arrivo di Vlahovic rappresenta solo uno dei tanti esempi di contenuti da dover realizzare e differenziare sui vari canali del club:

"Dovevamo presentare Vlahovic come un brand e come l'eroe della storia. Per Tik Tok abbiamo avuto la fortuna di collaborare con Khaby Lame, che sul suo canale vanta 130 milioni di follower, e di conseguenza il contenuto è andato bene. Su Twitch abbiamo aperto varie conversazioni su di lui e sul suo arrivo nella nostra 'famiglia'. Una strategia diversa. Ma il contenuto migliore è stato quello da 45 secondi, realizzato con una videocamera nello stadio, presentando 'DV7'".

Il futuro non più che essere social. Mike Armstrong immagina la situazione legata alla comunicazione dell'industria del club tra cinque anni:

"Il nostro settore è concentrato su Tik Tok. Penso che tra cinque anni sarà cresciuto ancor di più il numero di follower della Juventus e degli altri club su quel canale. Gli ultimi studi dimostrano come è il social della Generazione Z. Un altro è Snapchat, che arriva dal Nord America e crescerà, come sta già facendo in Nord America tra le giovani generazioni. La sua crescita è interessante. Ma sono uno che crede nei contenuti 'long form' e dunque pe rme Youtube sarà ancora tra i canali più utilizzati".