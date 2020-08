La Juve di Pirlo ripartirà da Ronaldo: "Bisogna innescarlo al meglio"

Andrea Pirlo farà in modo di mettere Ronaldo nelle migliori condizioni. Qualche mese fa disse: "La chiave è a centrocampo, devi innescarlo".

Come giocherà la di Andrea Pirlo ? Questa è la domanda che in questo momento si fanno tutti, ma a cui è impossibile rispondere. Vi abbiamo raccontato le idee di Pirlo , i dettami tattici che ha in mente, che poi era ovvio per un regista della sua classe. Ma dal punto di vista pratico poi sarà tutta una novità.

C'è solamente una certezza a riguardo, sulle idee di gioco di Pirlo alla Juventus: Cristiano Ronaldo dovrà essere messo nelle migliori condizioni per rendere al massimo. L'ex centrocampista è un grande estimatore di CR7 e lo ha ripetuto a più riprese.

Qualche mese fa parlando con Fabio Cannavaro su Instagram, Pirlo parlava in questo modo di Ronaldo e delle Juventus.

"La chiave è a centrocampo, hai preso Ronaldo ma devi trovare il modo di innescarlo al meglio . I miei ex compagni mi raccontano che Ronaldo è un professionista serio ed esemplare".

Idee chiarissime a riguardo per Pirlo, che da centrocampista sa bene che la linea mediana è fondamentale per far giocare meglio anche gli attaccanti. Fino a qualche settimana fa, quindi, l'attuale allenatore della Juventus, da spettatore, non era per nulla soddisfatto del centrocampo bianconero.

Se era una insoddisfazione relativa ai nomi del centrocampo bianconero, si potrà ovviare con il calciomercato, e d'altronde già sono stati acquistati Kulusevski e Arthur. Evidentemente anche la dirigenza aveva capito che il centrocampo andava integrato qualitativamente.

Ma sarà senza dubbio anche una questione di stile di gioco e di propensione al possesso palla. Sempre nella diretta con Cannavaro su Instagram, Pirlo parlava così del suo possibile gioco da allenatore.

"Il mio modulo di riferimento? Dipende dai giocatori, però dico 4-3-3, tutti avanti e via. Grande possesso palla, te la faccio girare anche dietro la panchina la palla! Il 4-3-3 a me piace. Poi, però, bene inteso: magari ti accorgi che tu hai calciatori che pensavi fossero in un modo e invece capisci che non possono giocare in quel modo, quindi ti adatti a farli giocare in un altro modo. Se ti fissi con il modulo e i tuoi giocatori non possono farlo, butti tempo e loro non rendono".

L'attuale tecnico bianconero cercherà un modo per esaltare le qualità di Cristiano Ronaldo. Durante il primo anno del portoghese, con Allegri in panchina, dopo un -Juventus, Pirlo commentò così l'atteggiamento della .

" Massimiliano Allegri ha comprato Ronaldo in estate per fare goal, ma non ha tenuto presente che non ha nessuno in grado di dargli i palloni che lui desidera, dovrebbe comprare Isco , è di un altro livello e può portare anche la Champions".

Isco. Ecco un nome che piacerebbe a Pirlo per la sua Juventus. E chissà che non sia un nome già fatto ad Agnelli e a tutta a dirigenza nel primo vero incontro di ieri .

Ma non solo il centrocampo. Per far rendere Ronaldo al massimo, il portoghese ha bisogno anche di un determinato tipo di attaccante al suo fianco. Sempre nel recente passato, Pirlo aveva elogiato Higuain e lo aveva consacrato come spalla di Ronaldo.

"E' il partner migliore per Ronaldo. Lo era già l’anno scorso poi è andato al : segna, fa assist, sa giocare con la squadra, è perfetto per la Juve ma anche per altre".

Il Pipita però è dato in partenza, questo potrebbe essere stato l'ultimo anno da giocatore della Juventus. Ma anche se non sarà lui, Pirlo ha capito che Ronaldo ha bisogno di un attaccante con le sue caratteristiche. Una vera prima punta, che sappia gestire il pallone e aprire gli spazi centrali per il fuoriclasse portoghese.

La Juventus di Andrea Pirlo sta nascendo, per adesso nella sua mente, poi si passerà al campo. Con Ronaldo assoluto protagonista.