La Juve alza il muro del futuro: de Ligt e Demiral al top con l'Inter

Una partita mostruosa dal punto di vista difensivo per la Juventus, quella contro l'Inter. Numeri da urlo per de Ligt e Demiral, centrali del futuro.

Inutile nasconderlo: nella stagione della Juventus c'è stato ad un certo punto un cambio di rotta netto, decisivo. Andrea Pirlo ha cambiato modo di far giocare la sua squadra, ma soprattutto ha cambiato modo di far difendere i suoi bianconeri.

Una squadra meno alta, che non va sempre e constantemente a pressare la squadra avversaria nella sua metà campo. Come successo spesso e volentieri nella doppia sfida contro l'Inter in Coppa Italia, la Juventus quando ha dovuto subire gli attacchi avversari, lo ha fatto schiacciata nella propria area, un po' come faceva la Vecchia Signora allenata da Massimiliano Allegri.

E ad Andrea Pirlo nel post-partita dopo la qualificazione alla finale, è stato fatto notare questo modus operandi di allegriana memoria. E da persona intelligente qual è, l'allenatore bianconero non ha negato, anzi ha accettato con grande orgoglio il paragone con l'allenatore che tra l'altro ha avuto nell'ultimo anno alla Juventus.

"Ho sempre detto che ho la fortuna di avere 4 centrali molto bravi, hanno lavorato, stanno assimilando molto bene il nostro modo di difendere, adesso piano piano i miglioramenti si vedono. Non solo il rientro di Giorgio che sicuramente ci ha dato una grossa mano, però anche gli altri stanno facendo bene. Matthijs è tornato dal Covid e adesso sta molto meglio; lo stesso Demiral dopo l'infortunio si sta riprendendo bene, quindi su questo aspetto sono molto sereno".

Ma a parte questo, dove la Juventus è da ormai 10 anni maestra assoluta non solo in Italia, ma in tutta Europa, a sorprendere in queste ultime uscite stagionali è stata la prestazione e la maturità di due giocatori rispettivamente di 21 e 22 anni, Matthijs de Ligt e Merih Demiral.

Già, perché se le prestazioni di Leonardo Bonucci e Giorgion Chiellini, con questo modo di difendere, non possono essere una sorpresa, le prestazioni dei due giovani sono invece una grande rivelazione per tutta la Juventus. Non perché ci fossero dubbi sul talento, anzi, ma perché non era scontato che potessero reggere partite del genere, subendo gli attacchi avversari di una squadra come l'Inter, uscendo dal campo con zero goal subìti ed un senso di compattezza da far paura.

Nella partita di ritorno contro l'Inter, i numeri parlano chiaro e non riescono a mentire: de Ligt è stato protagonista di 6 respinte (record di partita), 4 intercetti e 4 possessi guadagnati; Demiral ha operato 5 blocchi (record di partita), 4 respinte e 3 intercetti.

Poi c'è qualcosa che i numeri non possono raccontare: una marcatura asfissiante su Lukaku e Lautaro Martinez, non certo due attaccanti qualunque, che non sono riusciti praticamente quasi mai a girarsi con la faccia rivolta verso la porta. Ogni tentativo è stato bloccato dalla coppia bianconera.

Sembra palese che i due giocatori abbiano frequentato la scuola di Chiellini e Bonucci, e ne stiano uscendo anche a pieni voti. Anzi, quella di ieri potrebbe essere anche in futuro definita come la partita del passaggio teorico di consegne tra la vecchia e la nuova guardia.

"I due ragazzi di stasera sono molto più aggressivi, hanno nelle loro doti il poter giocare uno contro uno anche in campo aperto, quindi in una sfida così delicata con due giocatori così forti abbiamo preferito far giocare loro due e anche all'andata hanno dimostrato di essere grandi giocatori. In base agli avversari faccio le mie scelte".

Così in conferenza stampa Andrea Pirlo ha elogiato i due giocatori che, essendo molto più giovani di Bonucchi e Chiellini, all'accorrenza riescono a difendere anche in un altro modo, riescono a coprire porzioni di campo più ampie e sono anche più veloci sul lungo. Ancora una volta, alla Juventus, il ricambio generazionale è funzionato alla perfezione.