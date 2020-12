La Juventus a Barcellona per l'impresa: centrocampo in mano ad Arthur

Il brasiliano, ex di serata, governerà il centrocampo di Pirlo. Al suo fianco salgono le quotazioni di McKennie, Morata in attacco con CR7.

A caccia dell'impresa. La vola a per cercare di strappare il primo posto nel girone. Un'impresa, per l'appunto. Perché nonostante il Barça non sia nella miglior versione, i bianconeri sono chiamati a vincere con due goal di scarto segnandone almeno tre, oppure con tre goal di scarto.

Al Camp Nou, comunque, non sarà una passeggiata. Perché se è vero che il Barcellona nelle ultime due partite ha fatto un ampio turnover, per questa volta Koeman non rinuncerà ai suoi gioielli. Soprattutto Leo Messi, che riuscirà a sfidare Cristiano Ronaldo per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il .

Il numero 7, dopo aver saltato la partita d'andata, sarà ovviamente titolare in casa del suo rivale storico. Al suo fianco, Alvaro Morata, assente nel derby per squalifica, ma titolarissimo in dopo esser stato decisivo contro la Dynamo Kiev una settimana fa. Verso la panchina dunque Dybala, ancora sotto tono nel derby.

Grandi novità previste a centrocampo, dove salgono le quotazioni di Arthur, l'altro grande ex di serata insieme a Miralem Pjanic, nonché protagonista con il bosniaco di uno scambio da decine di milioni di euro. Al suo fianco è fortissima la candidatura di Weston McKennie, brillante nel derby dopo il suo ingresso in campo e indispensabile per mantenere alta l'intensità della squadra. Rimane in ballottaggio Rabiot, parte molto più dietro Bentancur, estremamente altalenante nelle ultime uscite.

Novità in vista anche sulle corsie. Se Chiesa va verso la conferma a sinistra, dall'altra parte salgono le quotazioni di Aaron Ramsey, mentre calano quelle di Kulusevski, apparso in grande difficoltà sabato. Il gallese ha già giocato a destra nell' tra il 2014 e il 2017, con licenza di entare dentro al campo e agire sulla trequarti, dando una mano alle punte.

Linea difensiva che invece potrebbe non prevedere Danilo, in ballottaggio con Alex Sandro con il secondo favorito, visto che a destra Cuadrado sembra intoccabile. Coppia centrale obbligata, ma affiatata, con Leonardo Bonucci a fianco di Matthijs De Ligt davanti a Szczesny.