La guida di Marco Rossi, il talento di Szoboszlai e Szalai: la rivelazione Ungheria

Alla scoperta dell'Ungheria, rivelazione della Nations League con il primo posto del Gruppo 3 della Lega A davanti a Italia, Germania e Inghilterra.

"Sors". Destino, sorte, fatalità.

Chissà se tra le parole del vocabolario ungherese di Marco Rossi figura anche questa. L'Ungheria era proprio nel suo destino con una storia incredibile da scrivere da protagonista.

Il commissario tecnico italiano sta guidando la nazionale magiara verso l'ennesima impresa da quando è al timone della selezione ungherese: partita alle spalle di Italia, Germania e Inghilterra - rigorosamente non in ordine di forza -, l'Ungheria è a sorpresa ad un passo dalla qualificazione alla fase finale di Nations League.

Dopo aver conquistato 10 punti nelle prime cinque gare, la selezione allenata da Rossi è in testa al Gruppo 3 della Lega A ed avrà a disposizione due risultati su tre in occasione della sfida contro l'Italia alla Puskas Arena di Budapest.

Il destino, dicevamo. Quello che ha portato Marco Rossi in Ungheria, nella terra dell'Aranycsapat, la squadra d'oro, e della leggenda Ferenc Puskas, idolo di suo nonno Gino.

"Mi accompagnava ad allenarmi al Filadelfia ed era innamorato del Torino e dell'Ungheria - ha raccontato Rossi al quotidiano 'La Repubblica' -. Mi raccontava spesso del 6-3 rifilato a Wembley dai magiari alla nazionale inglese".

Lui e la sua squadra sono riusciti a replicare quell'impresa lo scorso 14 giugno, quasi 70 anni dopo, con il successo per 4-0 a Wolverhampton sull'Inghilterra. Una delle tante soddisfazioni che è riuscito a togliersi il tecnico italiano in terra magiara. L'ultima, in ordine di tempo, è quella di ieri con il successo per 1-0 contro la Germania di Hansi Flick grazie ad una magia di tacco 'alla Mancini' di Adam Szalai.

Il cammino in Nations League non è frutto del caso. La mancata qualificazione al Mondiale in Qatar - l'unica nota stonata in termini di risultati con il quarto posto nel Gruppo I alle spalle di Inghilterra, Polonia e Albania - non deve confondere: la nazionale magiara è cresciuta notevolmente negli ultimi anni e i risultati lo dimostrano.

Dopo aver conquistato il primo posto nel Gruppo 3 della Lega B davanti a Russia, Serbia e Turchia nell'ultima edizione di Nations League, l'Ungheria ha brillato a Euro 2020 con un onorevole quarto posto con due punti alle spalle di Francia, Germania e Portogallo.

"Cuore, gruppo, disciplina tattica. È fondamentale metterci sempre il cuore, riuscire a creare un gruppo e rispettare una disciplina tattica in tutte le sue fasi, non solo quella difensiva".

È questo il diktat di Marco Rossi, l'artefice della crescita della nazionale ungherese, di cui è diventato commissario tecnico nel 2018 dopo le esperienze all'Honved e al Dunajska Streda, in Slovacchia.

Tra i segreti dell'Ungheria c'è un modulo camaleontico. Un 3-5-2 che si trasforma in 5-3-2 in fase di non possesso per chiudere ogni varco e non lasciare alcuno spazio agli avversari.

Una filosofia forgiata nel corso degli anni, anche e soprattutto grazie ai tanti maestri da cui ha rubato qualcosa. Alcuni li ha solo studiati, come nel caso di Guardiola e Klopp, altri lo hanno allenato durante la sua carriera, come Mircea Lucescu ai tempi di Brescia e Marcelo Bielsa, suo allenatore in Messico, all'América:

"Di Eriksson ricordo la sua grande capacità nella gestione della leadership. Era molto bravo a gestire i calciatori più importanti e di maggior personalità. Lucescu, dalla sua, era bravissimo a migliorare i giovani, focalizzandosi sul lavoro specifico non solo tecnico, ma anche della tattica individuale. Bielsa, invece, era un maniaco della tattica e dello studio degli avversari".

Adam Szalai, ma non solo. Il 34enne attaccante del Basilea è il capitano e il leader di un gruppo in cui spicca la classe abbinata al talento di Dominik Szoboszlai, gioiellino del Lipsia classe 2000.

Non solo Szoboszlai: la spina dorsale ungherese è targata proprio Red Bull Lipsia con Gulacsi tra i pali e Orban nel ruolo di leader difensivo, accanto ad Attila Szalai, centrale del Fenerbahce.

Proprio sull'asse Szoboszlai-Szalai è nato il goal-vittoria contro la Germania, che offre due risultati su tre all'Ungheria contro l'Italia.

I due combinano qualità, freschezza e talento a classe ed esperienza. Un mix perfetto per una squadra in cui non manca proprio nulla. Un gruppo partito senza i favori del pronostico ma continua a stupire sul rettangolo verde di gioco con prestazioni e risultati che proiettano l'Ungheria al vertice del calcio europeo.