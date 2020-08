La grande notte di Lautaro e Lukaku: l'Inter vola in finale con la sua coppia-goal

Lautaro Martinez torna grande nella notte più importante, Lukaku si conferma uomo in più: la coppia-goal di Conte trascina l'Inter in finale.

Una serata semplicemente perfetta per l' di Antonio Conte, che demolisce lo Donetsk in semifinale di e stacca il pass per la finalissima, dove affronterà il temibile . Serata da incorniciare per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che trascinano i nerazzurri con due goal a testa.

Il centravanti argentino torna grande nell'appuntamento più importante dopo una seconda parte di stagione in ombra. Un post lockdown complicato per il classe '97, distratto probabilmente dalle numerose voci di mercato sul : il nativo di Bahia Blanca risponde con una doppietta da vero campione, le prime due firme in questa Europa League, per poi mandare in rete il compagno Lukaku.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il grande protagonista della serata ha mostrato tutta la sua soddisfazione:

"Una notte incredibile che avevamo sognato, era da tanto tempo che non giocavo una partita del genere. Abbiamo dimostrato che l'Inter è pronta per tante cose. C'è stato un momento in cui non ero ai miei livelli ma questo ti aiuta a crescere, ora sono molto felice. Sono contento a livello personale perchè presto nasce mio figlio, dedico tutto alla mia famiglia. Amicizia con Lukaku? Siamo una squadra che cresce giorno dopo giorno, che mostra maturità con ottimi giovani e grande esperienza. Il Siviglia è molto forte, speriamo che tutto vada bene e che la coppa arrivi all'Inter".

Non poteva mancare il sigillo dello stesso Lukaku sul match che consacra il ritorno dell'Inter in una finale europea 10 anni dopo l'ultima volta: il belga sfrutta prima il comodo assist di Lautaro, poi si mette in proprio e tira fuori dal cilindro tutto il suo strapotere atletico con un micidiale allungo per la 'manita'.

Sono ben 33 le reti segnate dall'ex alla sua prima stagione in nerazzurro tra campionato e coppe: è sempre più l'Inter di Lukaku e Lautaro, la coppia-goal fortemente voluta da Conte, una coppia che ora fa sognare i tifosi.