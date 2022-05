La giornata da sogno di Balotelli: segna cinque goal, uno di rabona

Un messaggio a Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni dell'Italia. Più che uno, cinque. Come i goal che Mario Balotelli ha realizzato oggi in una sola partita. Tutto vero, tutto reale. Nel 7-0 dell'Adana Demirspor sul Göztepe, formazione retrocessa qualche settimana fa per... troppo fair play, il protagonista assoluto è stato proprio il centravanti italiano.

Clamorosa la giornata di Balotelli. Addirittura unica, perché mai nella propria carriera l'ex attaccante di Milan e Inter aveva messo a segno un pokerissimo in una partita, impresa peraltro riservata a pochi campioni. Mario ne ha timbrati tre nel primo tempo, completando l'opera con un altro paio di realizzazioni nella ripresa. Superbo.

Uno dei cinque goal, poi, è quasi irreale: una serie di doppi passi stile Amantino Mancini (ve lo ricordate in quel celeberrimo Lione-Roma, no?) e poi un tocco in rete davanti al portiere. Col piatto? Banale. Di collo? Scontato. No, con una rabona. Vedere per credere.

Evidentemente il Göztepe porta bene a Balotelli, che già nella gara d'andata aveva realizzato una rete bellissima. Anche se più normale di una rabona e, a differenza di oggi, rimasta isolata: un destro portentoso sotto l'incrocio che non aveva impedito alla formazione di Vincenzo Montella di uscire dal campo con un pareggio per 1-1.

Si conclude dunque il campionato dell'Adana Demirspor, che dopo aver stazionato a lungo nelle zone altissime della Super Lig turca è rimasta fuori dall'Europa: Balotelli e compagni sono arrivati al nono posto, penalizzati soprattutto dalla striscia di cinque sconfitte consecutive collezionate prima di oggi. Però hanno chiuso con il botto grazie al loro giocatore simbolo. E anche Mancini osserva.