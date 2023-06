Il trionfo di Guardiola: "La Champions è come tirare una moneta, il vero lavoro si vede in campionato"

Pep Guardiola scaccia l'incubo e al secondo tentativo sulla panchina del Manchester City solleva la terza Champions League della sua carriera da allenatore. La prima vinta lontano da Barcellona, nonché il secondo 'Triplete' nel corso della sua esperienza da tecnico.

Ai microfoni di 'Sky' il tecnico catalano ha analizzato il match che i suoi hanno vinto di misura grazie al piazzato vincente di Rodri, ovvero il sigillo sulla prima coppa dalle grandi orecchie vinta dal City.

Questa competizione è come una moneta. O sei molto molto più forte, ma non è questo il caso quando giochi contro l'Inter. So che potevamo pareggiare questa partita, potevamo anche perderla o vincerla più tranquillamente se segnava Foden. La Champions è così.

Il piano gara del City:

Il valore di un avversario come l'Inter e la crescita del calcio italiano:

Sono la seconda squadra più forte d'Europa e non è mica poco essere la seconda squadra più forte d'Europa. E' una squadra difficile, fisicamente sono fortissimi. Il calcio italiano non è più buttare la palla avanti. Vedo come gioca l'Inter, come gioca il Napoli, il Milan l'anno scorso con Pioli. Come giocano le italiane. Non è più come una volta il calcio italiano, è finito quel tempo".