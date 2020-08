La 'genialata' del Wolverhamtpon: ungere le braccia di Traore con olio per bambini

Adama Traore non si prende, nel vero senso della parola: furbata del club inglese, che così evita che gli avversari possano tirarlo per le braccia.

Il Wolverhampton ha passato il turno in , battendo l' nella giornata di ieri per uno a zero. Uno dei segreti del club inglese è sicuramente la classe e la velocità incredibile di Adama Traore.

Adama Traore's arms covered in baby oil to stop defenders grabbing him https://t.co/ZqLDfBWpNx — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 7, 2020

L'esterno offensivo dei ha escogitato, insieme allo staff medico, una vera e propria 'genialata' per non farsi strattonare dagli avversari quando parte palla al piede.

Come rivelato dal 'Sun', Traore si fa cospargere di olio per i bambini lungo tutte le braccia. Diventa così viscido ed i difensori non riescono ad afferrarlo.

Una tecnica già sperimentato nell'ultima giornata di Premier League e adesso ripetuta anche in Europa League. Per adesso funziona...