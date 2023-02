La Gazzetta dello Sport - Serie B, cambia la classifica? Genoa e Reggina a rischio penalizzazioni

Il Grifone e il club amaranto rischiano almeno un paio di punti di penalizzazione per irregolarità amministrative: a breve la decisione della FIGC.

Un fulmine a ciel sereno, almeno per le due formazioni protagoniste. La classifica di Serie B può cambiare per Genoa e Reggina.

Le due squadre, rispettivamente seconda e terza del campionato cadetto, sono a forte rischio penalizzazione.

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', forse già entro la fine di questa settimana potrebbe arrivare il verdetto di condanna per le due società.

In casa Genoa c'è sotto la lente d’ingrandimento della FIGC il mancato versamento dei contributi Irpef ai suoi dipendenti per le mensilità di settembre e ottobre 2022.

Il Grifone rischia almeno un paio di punti di penalità, così come la Reggina, alle prese con alcune irregolarità amministrative.

Problematiche extra campo che potrebbero penalizzare Genoa e Reggina nella corsa verso la promozione diretta in Serie A, alle spalle del Frosinone lanciassimo, e proiettare il Sudtirol - ora a -2 dal Grifone e a -1 dagli amaranto - ancor più in alto in classifica e in piena zona promozione diretta.