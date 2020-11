La Gazzetta dello Sport - Dybala, infezione alle vie urinarie: nuovi controlli

Paulo Dybala soffre ormai da un mese per un'infezione alle vie urinarie, nei prossimi giorni previsti nuovi controlli per risolvere il problema.

Momento decisamente complicato per Paulo Dybala, in campo e fuori. Il numero 10 della infatti ormai da un mese combatte con un fastidioso problema di salute.

Dybala, che durante la pausa per le nazionali di ottobre non era mai riuscito a scendere in campo con l' , secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' soffre per una brutta infezione alle vie urinarie.

Un problema mai completamente superato nonostante la cura a base di antibiotici e che ha spinto Dybala a rinunciare alla convocazione dell'albiceleste.

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Domenica mattina, proprio poche ore prima della gara contro la , il dolore si sarebbe ripresentato ancora più intenso ma la Joya ha stretto i denti accomodandosi in panchina e subentrando nel finale.

Adesso però Dybala vuole vederci chiaro e risolvere definitivamente il problema, per questo ha preferito restare a dove si sottoporrà a nuovi controlli in modo da individuare il batterio che lo sta debilitando.

Poi ci sarà tempo per pensare anche al campo, dove la stella della Joya non brilla ormai da troppe settimane.