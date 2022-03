Francia, prima convocazione per Clauss a 29 anni: esplode la festa nello spogliatoio del Lens

Non è mai troppo tardi per raggiungere grandi traguardi. Per informazioni chiedere a Jonathan Clauss. Il laterale del Lens è stato convocato per la prima volta in carriera dalla Francia all'età di 29 anni, realizzando un sogno che fino a pochi anni fa sembrava impossibile.

Clauss - che fino al 2017 militava nei campionati dilettantistici e non ha mai fatto parte in carriera della nazionale transalpina, nemmeno a livello giovanile, - si prepara ad indossare per la prima volta i colori della selezione francese, in occasione delle sfide amichevoli contro Costa d'Avorio e Sudafrica.

Nato a Strasburgo e cresciuto nelle giovanili del club alsaziano, Clauss non ha ottenuto un contratto da professionista all'età di 18 anni e ha iniziato a giocare in formazioni che militavano nei campionati dilettantistici, tra cui l'Association Sportive Pierrots Vauban de Strasbourg, prima del trasferimento in Germania, all'SV Linx. Poi il ritorno in patria, dove ha vestito le maglie di Raon-L'Étape e Avranches, avvicinandosi a grandi passi ai professionisti.

A 24 anni il primo contratto con il Quevilly-Rouen, in Ligue 2. Nella stagione 2017/2018 totalizza 1 goal e 8 assist, guadagnandosi la chiamata dell'Arminia Bielefeld. Resterà in 2.Bundesliga per due annate, raccogliendo un bottino di 8 reti e 13 assist in 65 presenze.

Al termine della seconda stagione, conclusa con la promozione in Bundesliga, Clauss va in scadenza di contratto con i teutonici e accetta l'offerta del Lens, che gli offre la possibilità di tornare nel suo Paese e finalmente esordire in Ligue 1.

La prima annata di Jonathan Clauss con la maglia dei 'Sang et Or ' si conclude con 3 goal e 7 assist all'attivo tra campionato e Coppa di Francia. Un bottino che è lievitato in questa stagione, in cui ha già totalizzato 4 goal e 9 assist in Ligue 1. Un rendimento altissimo, che è destinato a crescere da qui al termine.

La notizia della convocazione ha fatto esplodere di gioia Clauss e i suoi compagni. Il calciatore ha atteso l'annuncio del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, davanti la tv direttamente all'interno dello spogliatoio del Lens, insieme ai suoi colleghi. E alla lettura del nome da parte ct è esplosa la festa.

"Lalalalalala Jonathan Clauss" e "Grazie Didier" i cori pronunciate dai calciatori del Lens per festeggiare la prima convocazione in carriera di Clauss. Un grande traguardo e il sogno realizzato di chi non ha mai smesso di crederci.