La flessione di Cristiano Ronaldo preoccupa la Juventus: errori e nervosismo

Cristiano Ronaldo è rimasto a secco nelle ultime tre partite giocate, anche contro la Fiorentina un grave errore davanti alla porta.

Corre il minuto 84 di Fiorentina-Juventus, Kulusevski riceve palla sul vertice sinistro dell'area di rigore viola e scodella sul secondo palo un pallone solo da spingere in rete, Cristiano Ronaldo sembra sulla traiettoria ma manca clamorosamente l'impatto di testa a due passi da Dragowski. Sfuma così la più grande occasione bianconera di ribaltare la partita e conquistare tre punti fondamentali in zona Champions.

Questa, forse, è la fotografia più nitida del momento vissuto dalla Juventus ed in particolare dal suo uomo simbolo. Colui che per mesi è stato il trascinatore di Madama, ancora oggi capocannoniere della Serie A con 25 goal realizzati in 29 presenze, ma che ormai da qualche settimana non riesce a incidere come dovrebbe e vorrebbe.

Cristiano Ronaldo a Firenze, così come contro Parma e Genoa, è stato tra i meno positivi di una squadra in cui i compagni certo non brillano particolarmente. Anzi.

Andrea Pirlo al termine della partita, davanti ai microfoni, ha difeso il portoghese e se stesso spiegando perché non abbia deciso di tirarlo fuori preferendo sostituire Dybala per inserire Morata.

"Non ho pensato di toglierlo, per me non ha fatto male. La gamba girava meglio di altre partite. Se sono andato dritto su Dybala per la sostituzione? Sì, sono 2 giocatori diversi. Paulo viene a legare il gioco, mi serviva uno che andasse negli spazi. Ronaldo ha avuto qualche occasione che non è riuscito a concretizzare".

Già, non è riuscito. Una cosa che a Ronaldo in carriera è successa raramente e che invece adesso sembra diventata una pericolosa abitudine. L'ultimo goal di CR7 infatti risale al 7 aprile, nel recupero contro il Napoli, quando prima di realizzare il momentaneo 1-0 aveva però fallito un'altra clamorosa occasione.

Poi ecco la vittoria col Genoa quando al fischio finale Ronaldo, visibilmente contrariato per la sua prestazione personale, ha lanciato la maglia a un raccattapalle. Infine il turno di riposo a Bergamo e un'altra partita a secco contro il Parma, col portoghese uscito dal campo di nuovo scuro in volto per i pochi palloni ricevuti dai compagni.

La sensazione, insomma, è che Ronaldo a 36 anni e con migliaia di minuti nelle gambe stia vivendo una flessione quasi naturale, che probabilmente porterebbe qualsiasi giocatore in panchina per qualche turno di riposo. Qualsiasi giocatore ma non Cristiano.

Nei suoi tre anni alla Juventus, d'altronde, Ronaldo si è accomodato a guardare i compagni da bordo campo solo tre volte. L'ultima qualche settimana fa contro la Lazio.

E anche i cambi a partita in corso non sono decisamente graditi al fuoriclasse portoghese, basti pensare quanto successo la scorsa stagione quando Sarri lo tirò fuori nella gara casalinga contro il Milan, risolta poi peraltro proprio da una magia del subentrato Dybala.

Pirlo invece in questa stagione lo ha sostituito solo due volte e mai per scelta tecnica. Segno di come questa Juventus non possa fare a meno di Cristiano Ronaldo, ancor meno ora che rischia seriamente di restare fuori dalle prime quattro.

Al termine della stagione poi ci sarà tempo per pensare al futuro da entrambe le parti e capire se convenga davvero continuare insieme o sia meglio separare le rispettive strade. Cosa che, senza qualificazione in Champions League, diventerebbe praticamente inevitabile.

Ecco perché, nelle ultime cinque giornate, Cristiano Ronaldo e la Juventus si giocano tanto. Forse tutto.