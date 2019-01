La Fiorentina si gode un Federico Chiesa da urlo: sette goal in tre partite

Prosegue il magic moment di Federico Chiesa: con la tripletta alla Roma, l'attaccante della Fiorentina ha realizzato sette goal in questo 2019.

A Firenze l'uomo del momento non può che essere lui, Federico Chiesa. Il giovane attaccante viola in questo avvio di 2019 sta vivendo un vero e proprio momento d'oro, come dimostrano i numeri collezionati nell'ultimo mese.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Autore di una sontuosa tripletta contro la Roma, nel 7-1 con il quale la Fiorentina ha eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia, Chiesa è riuscito a realizzare almeno una doppietta in tre delle ultime quatto gare.

3 - Federico #Chiesa ha segnato 3 doppiette nelle sue ultime 4 presenze con la Fiorentina, non ne aveva segnata nemmeno una nelle sue prime 91 in viola. Evoluzione. #FiorentinaRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) 30 gennaio 2019

Le sue vittime nell'ordine sono state Torino e Roma in Coppa Italia e Chievo Verona in Serie A, con la Sampdoria unica squadra in grado di fermare l'attaccante viola a gennaio. E pensare che nelle sue prime 91 presenze con la Fiorentina Chiesa non era mai riuscito a segnare due goal nella stessa partita.

Un'evoluzione sorprendente sotto porta che ha permesso ai toscani di conquistare quattro punti in campionato e di qualificarsi per la semifinale della coppa nazionale, in un mese che meglio non poteva finire per la formazione di Stefano Pioli.

Una nuova freccia all'arco del tecnico emiliano, che, grazie anche alle sette reti realizzate da Federico Chiesa nelle ultime quattro apparizioni, può sognare un 2019 da protagonista per la sua Fiorentina.