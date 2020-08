La Fiorentina prova il colpo: chiesto Javi Martinez al Bayern Monaco

La Fiorentina prova a costruire la squadra per la prossima stagione, anche con qualche stella: chiesto Javi Martinez al Bayern Monaco.

Non è stata sicuramente la migliore stagione della carriera di Javi Martinez, nonostante il momento d'oro generale del . Il difensore/centrocampista spagnolo ha giocato in totale 16 partite in e proprio per questo è tra i giocatori dati come possibili partenti.

E la di Rocco Commisso ha fiutato il colpo. La Viola secondo 'Sky Sport' ha già chiesto Javi Martinez al . Classe 1988, nelle ultime stagioni ha sempre vissuto con molti problemi fisici.

Può fare sia il difensore centrale che il centrocampista, alla Fiorentina sarebbe un jolly prezioso. Ha il contratto in scadenza il prossimo giugno del 2021 e quindi non sarebbe un grande ostacolo il costo del cartellino, discorso diverso invece per lo stipendio.

Altre squadre

La trattativa comunque non è ancora ufficialmente iniziata e siamo solo in una fase embrionale.