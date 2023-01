La Fiorentina perde di nuovo Castrovilli: infortunio in allenamento, confermata la lesione

Altro stop per il centrocampista viola, che finora ha disputato solo 60 minuti in stagione: lesione al gemello mediale rimediata in allenamento.

Non c'è pace per Gaetano Castrovilli.Il centrocampista della Fiorentina è costretto a fermarsi nuovamente ai box a causa di un nuovo infortunio.

Rientrato in campo in occasione del match contro il Monza del 4 gennaio scorso, dopo un stop di oltre 250 giorni a causa dell'intervento al ginocchio, Castrovilli ha accusato un nuovo problema fisico in allenamento che lo terrà fuori per almeno un mese.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato costretto ad interrompere l’allenamento di ieri a causa di un dolore improvviso al polpaccio destro. Gli esami diagnostici effettuati nella tarda mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di 1-2 grado a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni".

Castrovilli non è stato convocato per la gara di campionato in programma oggi contro il Torino e inizierà subito a lavorare per recuperare al più presto dall'infortunio.

In seguito all'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso aprile, nella gara di campionato contro il Venezia, il classe 1997 si era sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, sutura del legamento collaterale mediale, sutura del menisco esterno e ricostruzione della capsula mediale.

Finora ha totalizzato in stagione appena 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia, tutte da subentrato, totalizzando 60 minuti sul rettangolo verde di gioco.

Ora un nuovo stop che lo costringerà a stare nuovamente per un periodo lontano dai campi. Un altro incidente di percorso di un talento cristallino ma che deve fare i conti con i problemi fisici.