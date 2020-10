La Fiorentina ha già il sostituto di Chiesa: Callejon pronto a firmare

La Fiorentina vende Federico Chiesa alla Juventus e ragiona su due entrate: la prima è annunciata ed è quella di Callejon, ma c'è anche Deulofeu.

Con l'imminente cessione di Federico Chiesa alla Juventus, la si prepara ad accogliere anche nuovi giocatori in entrata. Il primo, il più urgente, è ovviamente il sostituto dell'ormai quasi ex esterno di centrocampo e risponde al nome di José Maria Callejon.

Contatti ormai avviati da tempo, con lo spagnolo che non aspetta altro per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Non appena Chiesa sarà ufficializzato, Callejon effettuerà le visite mediche e sarà annunciato come nuovo acquisto dalla proprietà Commisso.

Tra l'altro si tratta di un giocatore svincolato e quindi potrà essere annunciato anche nei prossimo giorni. Come riportato da 'Sky Sport', tra l'altro, potrebbe non essere l'unico colpo: per l'attacco, vista anche la situazione fisica di Ribery, piace molto Gerard Deulofeu.

La trattativa è fresca ma potrebbe accendersi proprio in queste ultime ore con il . Secondo 'La Gazzetta dello Sport', per l'attacco resta anche in lizza il sogno legato a Milik.

Sulla carta arrivare al polacco è impossibile visto che fino a ieri sera non ha mai aperto ad un trasferimento a Firenze. Resta una piccola speranza, altrimenti si cercherà di chiudere per Deulofeu.