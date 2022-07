La Fiorentina anticipa gli acquisti: Gollini e Jovic come Holly e Benji

In attesa dell'ufficialità, la Fiorentina anticipa gli acquisti di Gollini e Jovic con un post social di Holly e Benji in maglia viola.

In queste prime settimane di calciomercato una delle società più attive è sicuramente la Fiorentina che nelle prossime ore accoglierà un nuovo portiere e un nuovo bomber, ovvero Pierluigi Gollini e Luka Jovic.

In attesa dell'ufficialità, la società ha dato una chiara anticipazione tramite un noto cartone animato nipponico molto amato dagli appassionati di calcio.

Sui social del club, infatti, è stata pubblicata la foto di Holly e Benji in maglia viola. Segnale inequivocabile di come per l'arrivo di Gollini e Jovic sia ormai questione di tempo.

Il primo sarà il nuovo portiere titolare della Fiorentina, mentre il secondo avrà il compito di raccogliere l'eredità del connazionale Vlahovic al centro dell'attacco di Italiano.