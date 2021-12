La Fiorentina accoglie Ikoné: c'è la fumata bianca, atteso domani per le visite mediche

C'è Jonathan Ikoné sotto l'albero di Vincenzo Italiano. Il calciatore del Lille è il primo regalo della dirigenza della Fiorentina all'allenatore in vista del mercato di gennaio. Il club di Commisso ha raggiunto l'intesa totale con i francesi per il trasferimento del calciatore classe nato a Bondy nel 1998.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Ikoné è atteso domani a Firenze per sostenere le visite mediche di rito con la Fiorentina. Le parti hanno, infatti, formalizzato l'affare, con la società transalpina che ha dato il via libera al calciatore, consentendogli di viaggiare verso l'Italia per completare l'iter.

Fiorentina e Lille hanno trovato l'accordo sulla base del trasferimento a titolo definitivo per 14 milioni di euro più 1 di bonus, a cui si aggiunge il 15% su un'eventuale futura rivendita. Un colpo importante per la società toscana, che conferma la volontà di voler tornare in Europa con un tassello di assoluto livello che si aggiunge alla rosa di Vincenzo Italiano.