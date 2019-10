La Fiorentina abbraccia Pedro: prima convocazione per il brasiliano

Per la prima volta dal suo arrivo a Firenze, Pedro è a completa disposizione di Montella: è stato convocato per la trasferta contro il Brescia.

La si prepara a scoprire un altro nuovo acquisto: Pedro è stato infatti convocato per la prima volta da Vincenzo Montella e domani a sarà a disposizione del tecnico.

Il brasiliano arrivato dal Fluminense era alle prese con un problema muscolare, rimediato quando ancora giocava con la sua ex squadra. Ha proseguito il percorso di riabilitazione a Firenze prima di tornare a disposizione.

Nelle scorse settimane ha messo minuti nelle gambe anche con la primavera Viola, per rimettersi in forma e poi rientrare in gruppo. A Brescia ci sarà anche lui.

📋 | SQUAD LIST



Gli uomini scelti da Vincenzo Montella per la sfida di Brescia: prima convocazione per @Pedro9oficial | The Viola travelling to Brescia #ForzaViola 💜 #BresciaFiorentina pic.twitter.com/DFY8tti3yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 20, 2019

Il compito di Pedro non sarà facile, visto che la Fiorentina con il 3-5-2 e la coppia d'attacco Chiesa-Ribéry ha carburato. Toccherà a lui convincere Montella a ribaltare le gerarchie.