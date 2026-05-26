La finale di Champions League sarà visibile in chiaro, ma solo in differita: dove vedere PSG-Arsenal gratis sabato sera

La finale di Champions League 2025/26 sarà visibile anche in chiaro, ma non in diretta.
PSG-Arsenal è in programma sabato 30 maggio alla 'Puskas Arena' di Budapest' con i francesi che inseguono il bis dopo la vittoria contro l'Inter della scorsa edizione e i Gunners che sognano una storica prima volta.
La finale, a differenza del passato, non si giocherà però al solito orario ma verrà anticipata alle 18.00 per scelta dell'UEFA.
Come vedere PSG-Arsenal in diretta? Canale TV e streamingLa sfida tra PSG e Arsenal sarà trasmessa dalle ore 18.00 di sabato 30 maggio in diretta TV solo per gli abbonati su Sky oppure in streaming, sempre in diretta, su Sky Go o su NOW.
Come vedere PSG-Arsenal in chiaro? Finale di Champions gratis in TV
Per vedere la finale di Champions League in chiaro, invece, bisognerà attendere le ore 21.00 quando PSG-Arsenal sarà già finita. A trasmetterla in differita per tutti sarà Tv8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre.