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Lelio Donato

La finale di Champions League sarà visibile in chiaro, ma solo in differita: dove vedere PSG-Arsenal gratis sabato sera

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PSG-Arsenal si gioca sabato nel nuovo orario deciso dall'UEFA, ma sarà visibile gratis in chiaro solo in differita: ecco la programmazione TV della finale di Champions League e dove vederla anche in streaming.

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La finale di Champions League 2025/26 sarà visibile anche in chiaro, ma non in diretta.

PSG-Arsenal è in programma sabato 30 maggio alla 'Puskas Arena' di Budapest' con i francesi che inseguono il bis dopo la vittoria contro l'Inter della scorsa edizione e i Gunners che sognano una storica prima volta.

La finale, a differenza del passato, non si giocherà però al solito orario ma verrà anticipata alle 18.00 per scelta dell'UEFA.

Come vedere PSG-Arsenal in diretta? Canale TV e streaming

La sfida tra PSG e Arsenal sarà trasmessa dalle ore 18.00 di sabato 30 maggio in diretta TV solo per gli abbonati su Sky oppure in streaming, sempre in diretta, su Sky Go o su NOW.

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Come vedere PSG-Arsenal in chiaro? Finale di Champions gratis in TV 

Per vedere la finale di Champions League in chiaro, invece, bisognerà attendere le ore 21.00 quando PSG-Arsenal sarà già finita. A trasmetterla in differita per tutti sarà Tv8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre.

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