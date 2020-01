La finale di Champions League e il derby Milan-Inter tra gli eventi più visti su DAZN nel 2019

Nella Top 10 degli eventi DAZN più "streammati" a livello globale spicca Milan-Inter del 21 Settembre, al 7° posto.

Calcio e boxe dominano nella Top 10 degli eventi più streammati da DAZN a livello globale. Nell'elenco spiccano la finale di Champions tra e e il Derby - dello scorso 21 Settembre, la gara di più vista su DAZN.

In vetta il 'Clash of the Dunes', l'incontro di boxe tra Anthony Joshua e Andy Ruiz, rivincita andata in scena lo scorso 7 Dicembre nel suggestivo scenario di Riyad.

Nei primi 10 eventi del 2019 ben cinque partite di UEFA : la già citata finale Tottenham-Liverpool, le semifinali Liverpool- e -Tottenham e la sfida tra gli Spurs e il .

I 10 eventi più visti su DAZN nel 2019

Posizione Evento Data 1 Ruiz vs Joshua II 7 Dicembre 2 Champions League: Tottenham-Liverpool 1 Giugno 3 Champions League: Liverpool-Barcelona 7 Maggio 4 Canelo vs Kovalev 2 Novembre 5 KSI vs Logan Paul II 9 Novembre 6 Champions League: Tottenham-Bayern Munich 1 Ottobre 7 Serie A: Milan-Inter 21 Settembre 8 Champions League: Ajax-Tottenham 8 Maggio 9 Champions League: Barcelona-Liverpool 1 Maggio 10 Canelo vs Jacobs 4 Maggio

Molto seguito anche il pugile messicano Canelo Alvarez, che compare due volte nella Top 10, per gli incontri contro Jacobs e Kovalev.

La grande sorpresa è la presenza nella Top 5 del match tra gli YouTubers Logan Paul e KSI. Svoltosi il 9 Novembre, l'incontro ha visto KSI vincere ai punti.

Quali sono gli sport più popolari su DAZN?

Posizione Sport Fruizione (ore) 1 Calcio 314.6 milioni 2 Baseball 38.1 milioni 3 Motorsport 37.9 milioni 4 Football American 37.2 milioni 5 Boxe 22.6 milioni

Se l'incontro Joshua-Ruiz è stato l'evento più visto su DAZN nel 2019, il calcio si è confermato lo sport più popolare, con oltre 300 milioni di ore streammate.

A seguire troviamo il Baseball (38 milioni di ore), poi Motorsport e Football Americano. La boxe ha totalizzato 22.6 millioni di ore streammate.

In totale, più di 100 eventi hanno superato il milione di streams durante l'anno.

Quali devices la gente usa per guardare DAZN?

Posizione Sport Percentuale 1 Mobile 26% 2 Set-top box / Streaming stick 23% 3 Smart TV 21% 4 Desktop 17% 5 Games console 13%

Sempre più persone guardano DAZN attraverso dispositivi mobili: ben il 26% degli abbonati, mentre il 21% degli utenti preferisce le Smart TV.