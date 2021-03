La filosofia di Allegri: "Bisogna rimettere il giocatore al centro"

Massimiliano Allegri è tornato a parlare a 'Sky Calcio Club' della sua filosofia e delle sue idee calcistiche, spesso finite al centro del dibattito interminabile che contrappone i cosiddetti 'giochisti' e 'risultatisti'.

L'ex allenatore della Juventus ha spiegato il suo punto di vista, sugli aspetti tecnici da esaltare prima di tutto.

"Sono stato innamorato perso dei giocatori. Mi sono emozionato a vedere Juventus-Porto e la partita straordinaria di Pepe. Io non sono quello che va contro i giochisti. Bisognerebbe rimettere un po’ il giocatore al centro e lavorarci. La tattica serve, nessun allenatore non organizza la squadra, però ci lamentiamo quando in Europa giochiamo contro giocatori che si passano la palla a 100 all’ora.

Bisogna lavorare sulla tecnica e tattica individuale. I giocatori sono diventati uno strumento per dimostrare che gli allenatori son bravi. L’allenatore è bravo quando vince, deve portare risultati e aumentare il valore. Bisogna essere più insegnanti. Il calcio è un gesto tecnico all’interno dell’organizzazione. Non è tutto uguale. Per esempio la costruzione da dietro la fanno tutti, ma bisogna capire quando e come farla".