La FIGC proroga il termine della stagione: dal 30 giugno al 2 agosto

Il calcio italiano programma la ripartenza. Dopo il vertice di mercoledì col ministro Spadafora ed in attesa delle decisioni governative, arriva la mossa della FIGC.

Il presidente federale Gravina nelle prossime ore adotterà una delibera per prorogare il termine della stagione calcistica dal 30 giugno al 2 agosto.

Il provvedimento arriva anche seguendo le ultime direttive dell'UEFA che ha ufficialmente chiesto a tutte le federazioni europee di concludere i rispettivi campionati entro quella data per permettere il regolare svolgimento delle coppe.

Lo stesso presidente Gravina, in una nota, ha ribadito l'intenzione di portare a termine la stagione e ha ringraziato il Governo per la collaborazione.

"Ringrazio il Ministro Spadafora per l’attenzione riservata nella riunione di ieri, durante la quale è stato spiegato approfonditamente qual è il nostro approccio: tornare a giocare in sicurezza perché ce lo dice il buon senso e perché ce lo chiedono gli organismi internazionali a cui il calcio italiano è collegato. Confermando quanto affermato durante l’incontro e animati dal consueto spirito di collaborazione, sarà mia cura inviare al Coni il protocollo che abbiamo realizzato, restando a disposizione per eventuali preziose indicazioni”.

Gravina invece rispedisce al mittente le polemiche degli ultimi giorni, chiedendo rispetto per un movimento in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria.

"Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19, comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni 20/21. Anche per questo merita rispetto, invece di essere strumentalmente utilizzato per polemiche destituite di qualunque fondamento”.