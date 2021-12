La Fifa ha scelto i migliori 23 calciatori del 2021: i candidati al FifPro Men's World XI

Una rosa di campioni. Una squadra intera di calciatori scelta dai loro colleghi. La Fifa - in collaborazione con FifPro, la federazione internazionale dei calciatori professionisti - ha svelato la lista dei 23 più votati del 2021. Tra questi ci sono gli 11 che entreranno a far parte del Fifpro Men's World XI

Un premio organizzato dai calciatori per i calciatori. FifPro e Fifa hanno chiesto ai calciatori professionisti di tutto il mondo di scegliere la miglior formazione del pianeta. Ad ogni sono stati chiesti i tre migliori per ogni ruolo: portiere, difensore, centrocampista e attaccante.

Per la prima volta nella storia di questo premio, assegnato per la 17° volta dal 2005 ad oggi, FifPro ha deciso di comunicare i migliori 23 e non 55, come accaduto fino alla passata edizione. Una scelta che ha come obiettivo quello di allestire una rosa come quella di un club, con tre portieri, sei difensori, sei centrocampisti e sei attaccanti. A questi sono stati aggiunti i migliori due giocatori di movimento con il più alto numero di voti.

Fifa e FifPro annunceranno il Fifpro Men's World XI 2021 in occasione della cerimonia dei The Best FIFA Football Awards, in programma il lunedì 17 gennaio 2022.

Tra i calciatori votati dai colleghi di 69 paesi nel mondo ci sono i vari Alisson, Alexander-Arnold, Dani Alves, Bonucci, De Bruyne, De Jong, Kanté, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar e Ronaldo, tutti già inseriti almeno una volta nella formazione dell'anno.

Cristiano Ronaldo è l'unico ad essere entrato a far parte della Fifpro Men's World XI in tutte le 16 edizioni precedenti, mentre alle spalle del portoghese c'è Dani Alves con 15.

Tra i debuttanti c'è anche Jorginho, vincitore della Champions League con il Chelsea ed Euro 2020 con l'Italia di Mancini.

I 23 CALCIATORI CANDIDATI AL FIFPRO MEN'S WORLD XI

Portieri:

Alisson Becker (Brasile/Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Italia/Milan/Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Difensori:

David Alaba (Austria/FC Bayern Monaco/Real Madrid)

Jordi Alba (Spagna/Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra/Liverpool)

Dani Alves (Brasile/San Paolo/Barcelona)

Leonardo Bonucci (Italia/Juventus)

Rúben Dias (Portogallo/Manchester City)

Centrocampisti:

Sergio Busquets (Spagna/Barcelona)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City)

Bruno Fernandes (Portogallo/Manchester United)

Frenkie de Jong (Olanda/Barcelona)

Jorginho (Italia/Chelsea)

N'Golo Kante (Francia/Chelsea)

Attaccanti:

Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Norvegia/Borussia Dortmund)

Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco)

Romelu Lukaku (Belgio/Inter/Chelsea)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasile/Paris Saint-Germain)