La FIFA annuncia nuove regole: stranieri tesserabili se scappano da Russia e Ucraina

Un nuovo regolamento per i diritti dei professionisti in Russia e Ucraina. La FIFA ha annunciato novità sul fronte contrattuale riguardanti calciatori e allenatori legati a società russe e ucraine.

Attraverso una nota ufficiale, l'ufficio di Presidenza del Consiglio ha deliberato - in accordo con la UEFA - la modifica del regolamento, temporaneamente, sui termini di trasferimento dei professionisti dopo la crisi tra Ucraina e Russia e l'invasione nel territorio ucraino da parte dell'esercito russo.

Il documento, che prende il nome di "Norme temporanee per affrontare la situazione eccezionale derivante dalla guerra in Ucraina", tratta la situazione di calciatori e allenatori stranieri che militano in Russia e in Ucraina.

Per i professionisti è possibile risolvere unilateralmente i contratti, come si evince dalla nota della FIFA:

"Al fine di facilitare la partenza di giocatori e allenatori stranieri dalla Russia, nel caso in cui i club affiliati alla Federcalcio russa (FUR) non raggiungano un accordo reciproco con i rispettivi giocatori e allenatori stranieri entro il 10 marzo 2022 e salvo diversamente concordato per iscritto, i giocatori e gli allenatori stranieri avranno il diritto di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro con i club affiliati alla FUR in questione fino al termine della stagione in Russia (30 giugno 2022). La sospensione del contratto di cui ai commi precedenti comporterà che giocatori e allenatori saranno considerati “fuori contratto” fino al 30 giugno 2022 e saranno quindi liberi di firmare un contratto con un altro club senza subire conseguenze di alcun genere".

Stessa situazione anche per quelli legati ai club ucraini:

"Al fine di fornire ai giocatori e agli allenatori l'opportunità di lavorare e ricevere uno stipendio e per proteggere i club ucraini, a meno che le parti del contratto in questione non concordino diversamente, tutti i contratti di lavoro di giocatori e allenatori stranieri con i club affiliata alla Federcalcio ucraina (UAF) si intenderà automaticamente sospesa fino al termine della stagione in Ucraina (30 giugno 2022), senza che sia necessario alcun intervento delle parti in tal senso".

Nel comunicato si specifica che per i sopracitati c'è la possibilità di firmare nuovi accordi con club di altre federazioni, anche a mercato chiuso:

"Inoltre, al fine di offrire flessibilità ai giocatori la cui iscrizione era all'UAF o al FUR e che hanno lasciato o potrebbero avere intenzione di lasciare il territorio dell'Ucraina o della Russia a seguito della guerra in Ucraina, i giocatori stranieri la cui precedente iscrizione era con la UAF o la FUR potranno essere tesserate anche se il periodo di iscrizione è chiuso presso la federazione del club con cui stipulano un nuovo contratto. Affinché questa eccezione sia applicabile e per tutelare l'integrità delle competizioni, l'iscrizione al nuovo club deve avvenire prima o il 7 aprile 2022. Per tutelare ulteriormente l'integrità delle competizioni, i club hanno il diritto di registrare un massimo di due giocatori che hanno beneficiato dell'eccezione".

La nota prosegue con una nota legata alla protezione dei giocatori:

"In relazione alla tutela dei minori, i minori in fuga dall'Ucraina verso altri paesi a causa del conflitto armato saranno ritenuti conformi ai requisiti dell'articolo 19 comma 2 d) del RSTP (Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori, ndr), che esonera i minori rifugiati dalla norma che impedisce il trasferimento internazionale di giocatori prima dei 18 anni".

Il comunicato si chiude con una richiesta da parte della FIFA, che condanna l'operato della Russia:

"La FIFA desidera ribadire la sua condanna dell'uso continuo della forza da parte della Russia in Ucraina e chiede una rapida cessazione delle ostilità e un ritorno alla pace".