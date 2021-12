La fiducia di Mancini in vista dei playoff: "Penso che vinceremo il Mondiale"

Wembley, l'Inghilterra, i rigori santi, la coppa al cielo. Tutto alle spalle. Guai a dimenticare il passato, ma ci sono un presente e un futuro a cui pensare. E presente e futuro dicono che l'Italia, per la seconda volta consecutiva, dovrà giocarsi l'approdo a una fase finale dei Mondiali attraverso i playoff.

Roba da togliere il sonno, perché, in caso di passaggio in finale, con ogni probabilità l'Italia troverebbe il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ed è naturalmente di questo che Roberto Mancini parla in una lunga chiacchierata con la 'Gazzetta dello Sport'.

"Quante volte al giorno penso ai playoff? Poche. Più che altro mi dico: ma guarda cosa abbiamo buttato via... Bastava vincere la partita d’andata con la Svizzera che abbiamo stradominato. Ma penso anche che durante le qualificazioni e durante l’Europeo ci è andato tutto bene e ci sta che, prima o poi, qualcosa ti vada storto. È il calcio. In quei casi, devi fare qualcosa di più. Lo faremo a marzo".

Qualcuno sembra aver già dimenticato l'impresa di luglio.

"La gratitudine è merce rara, nello sport ancora di più e nel calcio di più ancora. Basta una partita a trasformarti da campione in brocco. Normale. Mi spiace piuttosto che il caos dei calendari, scombussolati dal Covid, con partite ammassate, qualificazioni mondiali, Nations League, ancora qualificazioni… ci abbia impedito di goderci a pieno la vittoria dell’Europeo. Ce lo meritavamo".

Quei due rigori sbagliati da Jorginho, andata e ritorno contro la Svizzera, pesano ancora come un macigno.

"Jorginho, per tutto quello che ha fatto, meritava il Pallone d’oro: ne sono convinto. Un giocatore importante, fondamentale per il nostro gioco. Ricordo il rigore alla Spagna che ci ha portati in finale, non i due sbagliati. E poi vedo che continua a tirare e segnare dal dischetto… Il problema non esiste".

L'Italia ha perso motivazioni dopo il trionfo di Wembley?

"Conosco queste dinamiche da sempre. Non succede solo agli italiani. Dopo la conquista di un grande trofeo, può esserci un po’ di disattenzione, un calo fisiologico. Questi ragazzi hanno ripreso presto e, dopo un paio di giornate di campionato, erano già a Coverciano. La Nazionale soffre puntualmente a inizio stagione. Ma, come atteggiamenti, non ho nulla da rimproverare. Tutti hanno sempre fatto il massimo per venire".

Spazio ai volti nuovi: Zaniolo, Scamacca, Raspadori, Kean. Il futuro azzurro.

"Zaniolo può dare tanto, alla Roma e alla Nazionale. Dipende tutto da lui: dalla sua condizione fisica e dalla continuità di gioco che saprà dimostrare.

In questi tre anni abbiamo avuto la garanzia di Immobile e Belotti e tanti giovani in crescita, di buone qualità. Ultimamente, sì, molti stanno facendo bene. Scamacca per esempio ha tutto per diventare un centravanti completo. Segna in tutti i modi: di testa, di piede, da vicino, da ontano, ha fisico e tecnica. All’ultimo raduno gli ho parlato a lungo e gli ho spiegato dove può arrivare con le sue potenzialità. Vale il discorso fatto per Zaniolo: dipende tutto da lui. Dalla continuità che saprà trovare. È giovane, deve giocare tanto. Da qui ai playoff ha davanti tre mesi e tre mesi, per un ragazzo, sono tanti. Può crescere ancora molto".

E poi c'è João Pedro, altro possibile oriundo dopo Toloi, Emerson e Jorginho.

"Non è che abbiamo chiesto noi a João Pedro di diventare italiano. Ha sposato una donna italiana, ha doppio passaporto, è convocabile. Giusto considerarlo, ha grandi qualità tecniche. Poi la convocazione va meritata, giocando bene. Vale per tutti. Non dimentichiamo che in questi anni il numero dei giocatori italiani si è ristretto ulteriormente rispetto al passato. Siamo scesi al 35%. Si restringe anche la scelta per la Nazionale.

Vedremo cosa accadrà. Non c’è nulla di deciso. Io ho ricevuto solamente la comunicazione che João Pedro è convocabile. Non gli ho parlato e non so se qualcuno della Federazione lo abbia contattato. Vedremo come staremo e chi avrò a disposizione".

Se a marzo l'Italia fosse fuori dai Mondiali, Mancini continuerebbe sulla panchina azzurra?

"Non ci penso. Io penso che vinceremo il Mondiale".