La fiducia di Eziolino Capuano: "Mi sento inferiore a pochi in Serie A"

Eziolino Capuano si è costruito un nome nelle serie inferiorii del calcio, senza mai riuscire ad arrivare in Serie B, ma diventando un simbolo della Serie C.

Alla 'Gazzetta dello Sport', l'attuale allenatore dell'Avellino, una vera e propria istituzione, ha raccontato la sua ambizione.

"Mi sento inferiore a pochi, e parlo di . Tutti dicono che tatticamente sono il più bravo ed è dura farmi gol. Sono all’alba, non al crepuscolo. Non ho mai avuto squadre fortissime, ma ho sempre fatto risultati. Riuscirò a correre anch’io con una Ferrari?"

La filosofia del tecnico è quella delle idee: lavorare in panchina è come una vocazione. Capuano ha anche svelato che le gocce detteranno la fine della sua carriera.

"Un allenatore è come un pittore, deve avere l’idea immediata, non copiare. Servono creatività e inventiva. La nostra è una vocazione, non un lavoro. Come i preti. Prendo 20 gocce prima delle partite, quando non le prenderò più smetterò di allenare perché saranno finiti gli stimoli. L’allenatore è un totem: all’inizio il giocatore ti odia, alla lunga se intelligente ti ama".