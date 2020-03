La Federazione Spagnola contro la Liga: "Test ai giocatori? Irresponsabile"

Scontro tra Rubiales e Tebas sul tema dei tamponi a tutti i giocatori della Liga: "Ci sono persone che ne hanno bisogno, non si vede la realtà".

Lotta aperta tra la Federazione Spagnola e la , nelle figure di Luis Rubiales e Tebas. Il presidente della RFEF ha duramente attaccato il collega sulla questione dei tamponi per tutti i giocatori delle squadre.

In una conferenza stampa, Rubiales ha definito 'irresponsabile' dare i test per il Coronavirus ai giocatori anziché a persone che in ospedale lottano tra la vita e la morte.

"Penso che sia irresponsabile, quando ci sono dei pazienti che lottano per la vita. Non è appropriato utilizzare i test quando ci sono persone che ne hanno bisogno. Non si riesce a vedere la realtà. Siamo tutti confinati a casa; non fa alcuna differenza se tu sia infetto o meno. Se qualcuno ha sintomi gravi, è questa la persona che ha bisogno necessariamente del test, non un calciatore, che è isolato a prescindere".

Rubiales ha anche invitato tutti a contribuire e a provare ad aiutare gli ospedali, riportando una richiesta dello stesso governo spagnolo.