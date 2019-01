La FA Cup non si smentisce: Fulham e Leicester eliminati da club di Serie D

Ranieri è stato eliminato dall'Oldham, il Leicester dal Newport: entrambe squadre di quarta serie. Fuori anche l'Hull contro il Milwall.

E' un'emozione che possono provare tutti in Inghilterra. Tutte le più piccole squadre partecipanti alla FA Cup, di gran lunga la coppa interna per club più importante al mondo, sognano di essere di abbattere le big, le squadre della Premier. E l'inizio del 2019 non ha certo deluso, con Leicester e Fulham fuori dal torneo. In maniera clamorosa. O forse no.

Forse no, visto appunto che in FA Cup queste storie avvengono in ogni stagione. Curioso che nei 32esimi di finale, nella stessa giornata e nel giro di qualche ora, la vecchia squadra di Premier allenata da Claudio Ranieri, ovvero il Leicester con cui ha fatto la storia, e il suo attuale Fulham, siano state eliminate da squadre di quarta divisione.

In casa del Fulham è stato l'Oldham Ahletic ad ottenere il pass per il turno successivo di FA Cup: il vantaggio iniziale di Odoi non è bastato ai londinesi, che nella ripresa hanno subito la rimonta degli ospiti, sbagliando anche un rigore con Mitrovic che avrebbe potuto portare al momentaneo vantaggio.

Nell'ultima gara giornaliera, dopo che anche l'Hull era stato eliminato dal Milwall, attualmente nella Serie B inglese, ci ha pensato il Leicester a raggiungere il Fulham tra le deluse di FA Cup. Il rigore di Amond a cinque minuti dalla fine ha portato avanti il Newport City AFC.

Doppio dispiaciere dunque per Ranieri, ma è ovviamente l'eliminazione del suo Fulham a far parlare di sè, considerando anche il k.o interno, mentre il Leicester è stato messo k.o a Newport. Il tecnico italiano non ha iniziato bene la sua nuova avventura inglese e a gennaio si giocherà il posto in Premier League.

La storia più incredibile all'interno della giornata di FA Cup è comunque quella attorno all'allenatore dell'Oldham, tifosissimo del club che guida da qualche settimane. Basti pensare che fino a poco tempo fallenava a livello amatoriale ed aveva la possibilità di seguire l'Ahletic in trasferta.

Nessuno più di lui rappresenta il mondo Oldham in queste ultime ore.