La domenica di Delort: goal alla sua ex squadra e birra con i suoi vecchi tifosi

L'attaccante del Nizza ha deciso il match contro l'Ajaccio, sua ex squadra, e nel post partita ha bevuto una birra in compagnia dei vecchi tifosi

La settima giornata di Ligue 1 ha visto il successo esterno del Nizza, capace di imporsi 1-0 allo Stade François Coty, fortino di casa dell'Ajaccio.

La formazione di Lucien Favre ha risolto il match in Corsica grazie alla rete di Andy Delort maturata al 65'.

Il più classico dei goal degli ex, perché Delort, infatti, ha vestito la maglia dell'Ajaccio tra il 2010 e il 2013, consolidando un bel rapporto con una piazza che ha contribuito a riportare ai vertici del calcio francese con la promozione dalla Ligue 2 nella stagione 2010-2011.

Le strade si sono successivamente divise, ma il legame è rimasto intatto. Vedere per credere quanto successo al termine del match giocato ieri con l'attaccante algerino che si è fermato insieme ad un gruppetto di suoi ex tifosi per gustarsi una birra in compagnia al di fuori dello stadio.

Quello stadio che per qualche stagione è stato anche sua.