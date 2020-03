La domanda di Sarri: "Non so se sia giusto togliere due ore di svago"

Il tecnico della Juventus ha parlato al termine della gara vinta contro l'Inter: "Abbiamo scelto giocatori con un livello mentale alto".

Pochissime partite allo Stadium tra giocatori, dirigenti, staff, steward e sanitari. Niente tifosi. Il Derby d' tra i bianconeri e l' si è giocato in una stranissima atmosfera, in cui Madama ha avuto la meglio per 2-0, distanziando gli avversari di ben nove punti in classifica, nonostante una gara ancora da recuperare per i meneghini.

Nonostante la difficile situazione del calcio e sopratutto dell'Italia come paese, la va avanti, chiudendo quasi interamente il 26esimo turno, che si concluderà nella giornata di lunedì. Per Sarri un trionfo in mezzo al deserto dello Stadium, il secondo successo stagionale contro l'Inter.

Al termine della gara Sarri ha parlato della crescita bianconera:

"E' una vittoria importante, ma ci sono ancora tante gare da giocare. Il percorso è ancora lungo, la squadra mi è piaciuta per qualità ed equilibrio. Abbiamo concesso pochissime palle goal all'Inter".

Senza Pjanic la Juventus ha comunque ottenuto il successo:

"Venivamo da una partita in cui la squadra sembrava essersi appiattita, abbiamo scelto giocatori che ci danno un livello mentale alto. Roba momentanea, magari tra 15 giorni la sensazione sarà diversa".

Tra i migliori della Juventus il gallese Ramsey, goal e assist per lui:

"Sostiene di dover vedere più campo, altrimenti lui dice che si perde un po'. In questo momento ha comunque una condizione psico-fisica diversa, sta facendo bene in questo ruolo".

Nel secondo tempo la ha rischiato di prendere goal per errore del neoentrato De Sciglio:

"M ha fatto passare un momento di strizza ma era scusabile, è entrato senza riscaldarsi".

Ma come proseguirà il campionato con la questione coronavirus? Sarri chiaro: