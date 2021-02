La discesa di Van der Wiel: dai trofei alla depressione

17 trofei tra Ajax e PSG, dunque il flop in Turchia e in Serie A, col Cagliari: tra gli inganni 'con Justin Bieber' e gli attacchi di panico.

Dura vita per i terzini, negli anni 2000. C'era un tempo in cui gli esterni bassi di difesa sembravano crescere sugli alberi, frutti maturi raccolti continuamente in giro per il mondo. Poi, da un giorno all'altro, quelli notevoli potevano contarsi sulle dita di una mano. Il resto di loro ha provato a mettersi in mostra come meglio ha potuto e nel grigiume generale ha anche avuto prime pagine e titoloni, paragoni arditi nel breve periodo poi spazzati via nel lungo periodo. Tra di loro c'è sicuramente da ricordare Gregory Van der Wiel, che dall'alto delle sue esperienze con le big europee sembrava essere uno dei leader del settore. Prima del cadere nel dimenticatoio e nel calderone dei flop.

Quella di Van der Wiel è la storia di tanti interpreti dell'ultimo calcio olandese, quello più recente in cui le grandi speranze iniziali sono diventate realtà solo per un tempo limitato, prima di finire nelle frasi 'beh, forse lo abbiamo sopravvalutato un po' troppo'. 182 cm per 70 kg, fisico non esplosivo, ma grande tecnica, tipica della squadra con cui ha esordito dopo la trafila delle giovanili. In un Ajax lontano anni luce da quello del passato, si mette in mostra sia con gli Under, sia con i grandi.

Tra i 18 e i 20 anni prende confidenza con l'ambiente, gioca qualche spezzone in Europa League e in Eredivisie, ascolta la musichetta della Champions da vicino, da bordocampo, aspettando il suo momento. Ha grande corsa e il pallone attaccato al piede, sa crossare e dribblare, deve solo imparare a farlo con continuità per poter essere titolare, come di fatto avviene nel 2008/2009.

Offensivo più che difensivo, mette sottosopra la Eredivisie nel giro di un anno, tanto da segnare sei reti nella sua seconda annata da titolare. Traversoni e rasoterra al centro innestano un bomber implacabile come Luis Suarez e grazie ad assist da una parte e goal dall'altra, l'Ajax si conquista il secondo posto e la nuova qualificazione in Champions, dove Van der Wiel può finalmente giocare e mettere in mostra quelle capacità da terzino d'attacco che le big cercano con priorità assoluta.

Sono sei le stagioni con la prima squadra dell'Ajax, prima che si faccia avanti il PSG. La squadra transalpina spera di dominare in lungo e in largo in Francia il prima possibile dopo l'arrivo di Al-Khelaifi a dirigere le operazioni di calciomercato e Van der Wiel sembra essere la scelta giusta sulla fascia destra di difesa. Sbarca in una Parigi pazza per Ibrahimovic, anch'esso acquistato durante la sessione estiva del 2012, per Thiago Silva, alla pari di Ibracadabra in arrivo dal Milan, per la speranza Verratti e la sicurezza Lavezzi.

La Serie A viene saccheggiata e l'acquisto di Van der Wiel passa in secondo piano, nonostante all'Ajax abbia dimostrato di poter essere uno dei migliori terzini d'Europa. Serve però un ulteriore salto di qualità per esserlo veramente, ovvero giocare in un campionato più forte, come la Ligue 1, in rapida ascesa, diciamo pure immediata, grazie all'arrivo di Ibrahimovic. Più investimenti, maggior potere et voilà, importanza al top.

Van der Wiel e Ibrahimovic, già, storia nota. I due arrivano nella stessa estate, hanno un passato all'Ajax, si trovano bene in campo e fuori durante il quadriennio a Parigi. Poi, il marzo del 2016. In Ligue 1, contro il Troyes, i due quasi vengono alle mani. Il tutto nasce dalla richiesta dello svedese all'olandese, riguardo una maggiore precisione da adottare:

"Devi farmi passaggi migliori" dice l'attaccante principe di Parigi, con pronta risposta di Van der Wiel. "Faccio quello che posso, se è possibile, lo farò". Una frase che Ibrahimovic non accetta per nulla, vuole sicurezza, desidera grinta e consapevolezza nei propri mezzi: "Ascolta, gioca come ti ho detto e andrà bene". A quel punto il terzino non accetta l'ulteriore richiamo, lasciandosi andare ad un sereno "Vaffanculo" nei confronti del compagno.

Sarà proprio questo episodio a causare la cessione di Van der Wiel a fine annata. La tensione con la società, rea di aver scelto Ibrahimovic, che curiosamente se ne andrà nello stesso periodo, non verrà mai dimenticata. In realtà a Parigi non sarà mai un protagonista assoluto, visto il continuo ballotaggio con Aurier e Jallet. Un colpo passsato inosservato al momento dell'acquisto, dimenticato nel corso del tempo, perso in un mare di campioni da seguire ad ogni metro, in ogni piccolo episodio al Parco dei Principi e nei princìpi di ogni giorno sotto la Tour Eiffel.

Eppure Van der Wiel arriva a 17 trofei in carriera, vincendo più volte il campionato e le svariate coppe nazionali francesi, aggiugendo titoli ad una bacheca già piuttosto importante messa insieme ai tempi dell'Ajax. In Europa mancherà sempre l'assolo per i conclamati problemi del PSG, continuamente colpito dall'ansia da prestazione nelle notti di passione continentali. Frequenta la bellissima Rose Bertram, posa come modello, guadagna, vince. Non è un top a Parigi come ad Amsterdam, ma non ha di che lamentarsi. Escludendo ovviamente i continui battibecchi con i followers su Twitter, tanto da dover abbandonare il suo account per i troppi litigi in risposta ai tifosi del PSG.

Il suo valore di mercato però non è più lo stesso e per continuare la carriera deve accontentarsi del Fenerbahce. Istanbul è splendida, ma il campionato, comunque in ascesa, non è all'altezza del Ligue 1, né la squadra della megalopoli è paragonabile al PSG. Gioca poche gare e in più finisce nel bel mezzo di una particolare truffa:

"Sono venuto qui sia per giocare che per fare investimenti. Purtroppo ho incontrato una persona con cattive intenzioni. Mi ha detto che stava tirando in ballo Justin Bieber ed il pugile Floyd Mayweather, quei nomi mi hanno ingannato. Per quattro mesi mi ha sempre chiesto denaro, fino al punto in cui ho rinunciato. A quel punto mi ha detto che non gli avessi dato altri 600 mila dollari non avrei più rivisto il mio denaro. Mi ha minacciato e non potevo fare nulla".

Van der Wiel perde 4 milioni e non riesce ad esprimersi come vorrebbe in campo. Pensa continuamente alla truffa, senza riuscire ad andara avanti. Si incupisce, per la prima volta nella sua carriera. Decide così di lasciare anche Istanbul per provare l'esperienza italiana, nella squadra che in quel periodo sta tessendo seri legami con il Fenerbahce, ovvero il Cagliari. In città c'è grande entusiasmo e anche lui sembra innamorarsi subito della città: è continuamente nel centro cittadino ad osservare i palazzi, i luoghi storici, le vetrine. Fa shopping, ma non vede l'ora di mettere piede in campo.

Il campo però lo vedrà solamente in cinque occasioni:

"Non capisco il motivo per il quale ho trascorso 10 partite consecutive in panchina, ma adesso non è più il momento di parlarne".

Una dichiarazione che arriva al momento della sua conferenza di presentazione al Toronto, dove spera di ritrovare la libertà, quella di Amsterdam. E' stufo di essere giudicato per i post sui social, per i tatuaggi, per la bella vita con la bella Rose. E invece i tempi delle polemiche gli mancheranno, visto che Van der Wiel deve affrontare la battaglia più importante della sua vita, la depressione:

"Lotto da tempo con attacchi di panico e ansia. Tutto è iniziato quando mi stavo rilassando a casa a Los Angeles. Non sapevo cosa mi stesse succedendo e ho subito pensato a un attacco di cuore, ma non era così. I disturbi fisici sono aumentati e sono stato esaminato da vari ospedali e medici. Tuttavia, dagli studi non è mai emerso nulla di strano. Poi ho spostato l’attenzione sull’aspetto mentale e ho capito. Dopo Toronto sono passato da una vita piena a dovermi alzare senza sapere cosa fare. E’ stato disarmante, ho patito malessere fisico e mentale. Ma ora sto superando tutto".

Un passo indietro. Nella MLS è un titolare per un anno, ma ormai del vecchio Van der Wiel d'Olanda non c'è più niente. La qualità è calata, ma riesce almeno a sorridere, prima di incappare nel tunnel della depressione:

"Gli ultimi anni della carriera non sono stati facili. Dopo non essere stato del tutto felice a Parigi e aver passato un brutto anno ad Istanbul e alcuni mesi a Cagliari, il colpo emotivo più grande l'ho ricevuto quando sono stato costretto a dire addio al Toronto. Lì ho trascorso un anno fantastico, ho amato la squadra, le persone e la città. Mi vedevo a giocare lì per altri cinque o sei anni. Poi, di punto in bianco, me ne sono dovuto andare a causa di una discussione con l'allenatore. Mi ha fatto male e me ne fa tuttora".

Via dal Toronto, a Los Anegeles, il dolore mentale lo avvolge per più di un anno. Persa la gioia del campionato nord-americano, spazziata via una nuova vita, che diventa infernale. Un continuo duello mentale:

"Non sono ancora dove voglio essere, ma lavoro duro ogni giorno per tornare in auge. Non sono sicuro che accadrà, ma il tempo lo dirà. Indipendentemente da ciò che viene fuori, sono molto grato per il grande aiuto che ricevo. Siamo tutti umani e questo può succedere a chiunque. Ma oggi guardo al futuro con ottimismo".

Immobile a guardare il vuoto, al buio, fino all'estate 2020, quando i suoi passi calcistici lo riportano in patria, ad allenarsi con l'RKC Waalwijk. Ad Amsterdam si riprende, come ammette, senza però firmare un nuovo contratto da professionista. Ultima presenza ufficiale, ottobre 2018, nel 4-1 contro l'Atlanta. A trent'anni. Lo stesso numero di tatuaggi, more or less, delle polemiche ai tempi di Parigi e dei milioni di like su Instagram. Delle ore passate a fare i conti con la depressione, gli attacchi di panico e l'ansia. A fare i conti con quello che poteva essere, da terzino d'elite, e non è mai veramente stato.